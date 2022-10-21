В районе Антоновского моста вновь раздавались взрывы

На 241-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 22 октября (время московское).

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Граждан РФ, подлежащихмобилизации для участия в войне против Украины, перестали выпускать из Республики Беларусь. Информация об этом появилась в Тelegram-канале Baza. По данным канала, только в пятницу в аэропортах с рейсов сняли 11 мужчин.

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Россия заявила, что Секретариат ООН не имеет права проводить расследование по беспилотникам на Украине. Об этом говорится в письме, распространенном Постоянным представительством РФ при Организации Объединенных Наций.

Ранее в пятницу группа дипломатов из Великобритании, Франции и Германии направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом расследовать поставки Ираном беспилотников в Россию. "Мы приветствовали бы начало расследования группой Секретариата ООН, ответственной за контроль выполнения резолюции 2231 СБ ООН", - указывается в тексте письма, с которым ознакомились журналисты телекомпании CNN .

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В городе Берислав с 19 октября прекращена деятельность всех "органов" оккупационной власти. Об этом вечером в пятницу сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины. Также в сводке указывается, что из города вместе с семьями и имуществом продолжают выезжать коллаборанты.

ВСУ уже освободили от российских захватчиков 88 населенных пунктов в Херсонской области и 551 - в Харьковской, сообщил ранее на брифинге замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В районе Антоновского моста раздаются взрывы

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Вблизи Антоновского моста под Херсоном раздаются взрывы. Об этом пишут в местных пабликах. Авторы постов указывают, что мост или территорию возле моста обстреляли из ракетной артиллерии. Российское госинформагентство РИА "Новости" со ссылкой на "экстренные службы" сообщает, что удары по Антоновскому мосту нанесены украинскими войсками, но "атака отбита ПВО".

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Российские удары по гражданским объектам Украины поразили западные страны, заявил министр обороны Алексей Резников в эфире единого телемарафона. В связи с этим западные партнеры, по его словам, намерены как можно быстрее помочь украинской армии закрыть небо над страной.

Резников подчеркнул, что на Западе даже не обсуждается вопрос усталости от войны. "Наоборот, мы оперативно обсуждали решения, которые сейчас начинаем нарабатывать по защите украинского неба", - сказал министр.

Хроника событий 21 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 октября 00.00 - 13.59 >>>

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