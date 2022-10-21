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Антоновский мост после ракетных ударов в июле 2022 года
Фото из архива: Антоновский мост после ракетных ударов в июле 2022 годаФото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

В районе Антоновского моста раздаются взрывы

14 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 22 октября.

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На 241-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 22 октября (время московское).

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В городе Берислав с 19 октября прекращена деятельность всех "органов" оккупационной власти. Об этом вечером в пятницу сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины. Также в сводке указывается, что из города вместе с семьями и имуществом продолжают выезжать коллаборанты.

ВСУ уже освободили от российских захватчиков 88 населенных пунктов в Херсонской области и 551 - в Харьковской, сообщил ранее на брифинге замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В районе Антоновского моста раздаются взрывы

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Вблизи Антоновского моста под Херсоном раздаются взрывы. Об этом пишут в местных пабликах. Авторы постов указывают, что мост или территорию возле моста обстреляли из ракетной артиллерии. Российское госинформагентство РИА "Новости" со ссылкой на "экстренные службы" сообщает, что удары по Антоновскому мосту нанесены украинскими войсками, но "атака отбита ПВО".

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Российские удары по гражданским объектам Украины поразили западные страны, заявил министр обороны Алексей Резников в эфире единого телемарафона. В связи с этим западные партнеры, по его словам, намерены как можно быстрее помочь украинской армии закрыть небо над страной.

Резников подчеркнул, что на Западе даже не обсуждается вопрос усталости от войны. "Наоборот, мы оперативно обсуждали решения, которые сейчас начинаем нарабатывать по защите украинского неба", - сказал министр.

Хроника событий 21 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 октября 00.00 - 13.59 >>>

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