В ряде российских городов отменили новогодние фейерверки

Праздничный фейерверк по случаю Нового года отменили в Петропавловске-Камчатском, других городах Камчатского края, а также в Благовещенске и во Владивостоке из-за обстрела Белгорода. Об этом главы городов написали в своих соцсетях в воскресенье, 31 декабря.

Ранее по этой же причине мэр Магадана Юрий Гришан отменил все новогодние мероприятия в городе.

Москва и Санкт-Петербург не будут запускать салют

Еще 21 декабря власти Москвы заявили, что не планируют запускать салют в новогоднюю ночь и на Рождество. Красная площадь будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь.

Отменили праздничные салюты также и власти Подмосковья.

28 декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский заявил, что новогодний салют над Петропавловской крепостью в ночь на 1 января "окончательно отменен".

Смотрите также: