На 429-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 28 апреля (время московское).

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

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В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Сначала сигналы тревоги раздались в северных, восточных и южных регионах. Затем тревогу объявили в Киеве и центральных областях. В 04.30 в Киевской областной военной администрации сообщили об угрозе ракетной атаки.

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Принятие на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге резолюции, определяющей, что депортация Россией украинских детей содержит признаки геноцида, является "важным политическим результатом", который поможет наказать РФ и президента Владимира Путина за преступления в Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении 27 апреля.

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Российские подразделения, дислоцированные в аннексированном Крыму, активно готовятся к контрнаступлению ВСУ. Они строят в регионе фортификационные сооружения, на полуостров перебрасывается военная техника. "В Джанкойском районе… была сформирована большая площадка, где была сосредоточена техника, в частности российской оккупационной армии. Все обратили внимание, что вдруг эта техника оттуда куда-то разошлась, произошло рассредоточение", - сообщил, в частности, в эфире телеканала Freedom председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров .

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Соединенные Штаты до конца недели намерены провести встречу более чем с 40 союзниками по НАТО и Европейскому Союзу в Брюсселе. Во встрече, посвященной глобальным усилиям по производству, ускоренной поставке и обслуживанию вооружения для Украины, примут участие директора по вооружениям и представители более 40 стран-членов Евросоюза и НАТО, заявил во время брифинга официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер.

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Второй дивизион зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot приступил к боевому дежурству, сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук . "Говорят, имеется запрет Генштаба "селфиться" на фоне техники! Извините, не удержался, - написал он в Telegram, опубликовав селфи на фоне комплекса, и подчеркнул: - Второй дивизион ЗРК Patriot уже в работе".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз ускорить поставки вооружений Украине

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провели телефонные переговоры. Стороны обсудили "последние контакты Украины и ЕС с Китаем, а также пути углубления связей со странами Латинской Америки", - сообщил Кулеба в Twitter. "Я также попросил Борреля призвать государства - члены ЕС ускорить поставки оружия и боеприпасов в Украину", - отметил министр.

Как сообщил Боррель, в ходе беседы речь шла о недавнем разговоре президента Украины Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина. "Любая значимая инициатива для мира должна быть направлена на достижение справедливого мира, на условиях Украины, чье существование поставлено на карту", - написал он в Twitter после переговоров с Кулебой.

Хроника событий 27 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 27 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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