В ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога

На 448-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 17 мая (время московское).

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В рамках саммита Совета Европы в столице Исландии Рейкьявике был создан международный реестр убытков, причиненных Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом вечером 16 мая объявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он призвал все страны активно участвовать в ведении документации, с помощью которой Москву смогут привлечь к уголовной ответственности.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил союзников, оказывающих военную помощь в отражении российской агрессии. "18 из 18 ракет были сбиты, в частности баллистические, которыми так хвасталось террористическое государство", - сообщил Зеленский в своем видеообращении. - …Я снова и снова благодарю всех наших партнеров в мире, которые помогают Украине системами ПВО!.. Вместе с партнерами Украины мы сделаем оборону против российского террора как можно более крепкой".

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В регионах Украины была объявлена воздушная тревога

По данным сервиса Alerts.in.ua , сигналы воздушной тревоги звучали поздним вечером 16 мая во всех южных, ряде северных и восточных областей Украины. Руководитель офиса президента Андрей Ермак призвал жителей не игнорировать предостережение.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в Николаеве . "Есть пожары после взрывов. Прошу николаевцев не распространять фото/видео с мест прилетов или с камер видеонаблюдения", - написал он в Telegram. В украинских Telegram-каналах и СМИ сообщили, что для атак применялись ударные дроны и ракеты.

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На саммите Совета Европы федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) высказался за то, чтобы не рушить мосты с "другой Россией" - с той, что против президента Владимира Путина и его правительства. Когда-нибудь война России против Украины закончится, заявил Шольц в начале саммита, в котором принимают участие более 30 глав государств и правительств из 46 стран-участниц. "Одно можно сказать наверняка -это не закончится победой путинского империализма, - заявил Шольц.

По его словам, Украина будет получать поддержку до тех пор, пока не удастся достичь справедливого мира. "И до тех пор мы, Совет Европы, должны поддерживать мосты с представителями другой России, другой Беларуси и тем самым сохранять возможность демократического, мирного будущего для обеих стран, какой бы маловероятной она ни казалась нам сегодня", - подчеркнул Шольц.

Лондон и Амстердам договорились о создании коалиции по закупке F-16 для Киева

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Великобритания и Нидерланды договорились о создании коалиции по закупке истребителей F-16 для Украины. Коалиция будет поддерживать Киев с обучением пилотов и закупкой F-16, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, готовность обучать украинских пилотов также подтвердила Бельгия. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении напомнил, что накануне создание коалиции поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Хроника событий 16 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 мая 00.00 - 13.59 >>>

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