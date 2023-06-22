В ряде областей Украины и в Киеве - воздушная тревога

На 485-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 25 июня (время московское).

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В ряде областей Украины, прежде всего в центральных регионах, объявлена воздушная тревога. В Киеве - тоже тревога. Кроме того, сообщается о взлете двух Ту-22м3 с военного аэродрома "Шайковка" на западе Калужской области.

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Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, вылетевшие с авиабазы Оленья под Мурманском, совершили пуски крылатых ракет по территории Украины, сообщают украинские Telegram-каналы. По их оценкам, ориентировочное время подлета - между 01.50 и 02.30 по местному времени. В Воздушных силах ВСУ заявили, что ракеты (предположительно Х-101/Х-555) летят в юго-восточном направлении, но их курс может меняться.

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Если Россия применит в Украине ядерное оружие, страны НАТО должны расценить такую атаку как нападение на Североатлантический альянс. Соответствующий проект резолюции внесли на рассмотрение в Сенат США демократ Ричард Блументал и республиканец Линдси Грэм. Последний в ходе пресс-конференции пояснил: "Мы считаем, что ядерное оружие, использованное в Украине, осуществит выброс радиации на большие территории в Европе, где расположены союзники НАТО". Он напомнил, что недавно президент США Джо Байден назвал угрозу применения Россией ядерного оружия реальной. Эта угроза - самая высокая со времен Карибского кризиса, и лучший способ предотвратить такой вариант развития событий - четко объяснить россиянам последствия подобных действий, подчеркнул сенатор. Блументал в свою очередь заявил, что, по мере того как контрнаступление ВСУ станет приносить все больше успехов, у Путина будет расти соблазн использовать против Украины ядерное оружие либо взорвать Запорожскую атомную электростанцию.

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Ряд украинских Telegram-каналов сообщает, что с авиабазы Оленья под Мурманском вылетели пять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ориентировочным временем их выхода на рубеж пусков указано 23.30 по местному времени. Россия использует Оленью, где дислоцирована стратегическая авиация ВКС РФ, для обстрелов и ракетных залпов по Украине.

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Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступили в поддержку территориальной целостности Украины, выразив глубокую обеспокоенность военным конфликтом и его последствиями. Оба политика "призвали к уважению международного права, принципов Устава ООН, а также территориальной целостности и суверенитета", говорится в совместном заявлении , опубликованном Белым домом по итогам двусторонних переговоров.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Индия воздерживается от голосования в ООН по резолюциям с осуждением российской агрессии. Однако, как пишет агентство AP, представители Белого дома отмечают, что в отношениях Индии с Россией, которая долгое время была крупнейшим поставщиком вооружений для Нью-Дели, наметились признаки перемен.

Хроника событий 22 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 22 июня 00.00 - 13.59 >>>

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