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В ряде областей Украины экстренные отключения энергии

Александра Иванова
11 ноября 2024 г.

По данным компании "ДТЕК Киевские линии электропередач", экстренные отключения энергии вводятся в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

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Киев во время блэкаута в декабре 2022 года
Киев во время блэкаута в декабре 2022 года (фото из архива)Фото: Kyodo News/IMAGO

По указанию компании "Укрэнерго" в Киевской области начались превентивные экстренные отключения электроэнергии. Это следует из сообщения Киевской областной военной администрации (ОВА), обнародованном в Telegram утром в понедельник, 11 ноября.

"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики (подачи электроэнергии. - Ред.), которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют", - говорится в этом сообщении. Никаких деталей относительно причин введения экстренных отключений света и продолжительности этой меры не приводится.

Между тем Киевская городская военная администрация (ГВА), поясняет в Telegram, что графики аварийных отключений были введены в столице Украины в связи с "угрозой ракетного удара" со стороны РФ. Это сообщение, однако, было опубликовано чуть раньше уведомления "Укрэнерго" об экстренных отключениях.

Между тем компания "ДТЕК Киевские линии электропередач" указывает в Telegram, что превентивные экстренные отключения электроэнергии, помимо Киевской области, затронут также Киев, Одесскую, Днепропетровскую и Донецкую области.

В конце октября украинское онлайн-издание Liga.net написало, что "зима 2024-2025 годов "будет одной из самых трудных для Украины за прошедшие три года". "В "Укрэнерго" готовятся к нескольким возможным сценариям, однако при самом худшем - электроэнергии не будет до восьми часов", - говорилось в публикации. Эти прогнозы журналисты передали на основании заявления главы "Укрэнерго" Алексея Брехта, сделанные им в интервью проекту "Карп'як на Суспільному".

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