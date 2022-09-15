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Обезьяна уистити, прибывшая в Германию вместе с семьей украинских беженцев
В приюте игрунку, прибывшую в Германию вместе с семьей украинских беженцев, назвали ХильдаФото: Auffangstation für Reptilien München/dpa/picture alliance
МозаикаГермания

В приют для животных в Мюнхене попала обезьяна из Украины

Елена Дожина
1 ч. назад

Животное прибыло в Германию вместе с семьей украинских беженцев. Сейчас волонтеры ищут для обезьяны новый дом.

https://www.dw.com/ru/v-priut-dla-zivotnyh-v-munhene-popala-obezana-iz-ukrainy/a-63140688

В мюнхенском приюте для рептилий временно поселилась обезьяна из Украины. Игрунку обыкновенную, которая имеет и более экзотическое название - уистити, привезла с собой в баварскую столицу семья украинских беженцев. Но из-за отсутствия подходящих условий содержания хозяевам пришлось расстаться с питомицей и передать ее в учреждение. 

В приюте обезьяне, которой, по оценке ветеринаров, около двух лет, дали имя Хильда. По словам сотрудников, в новом доме она чувствует себя хорошо. Бывшие хозяева приобрели животное "с рук": детеныша продавал бездомный мужчина. Украинцы купили и выкормили игрунку из бутылочки, а также приучили ходить в подгузниках. Как считают немецкие ветеринары, из-за того, что она выросла в изоляции, ей будет трудно адаптироваться к жизни в группе сородичей в соответствующих для этого вида условиях. В то же время состояние животного специалисты оценивают как нормальное. 

Судьбу обезьяны из Украины обсуждают в соцсетях 

Обезьянки уистити - чуть крупнее обычной белки и весят около 250 граммов. Как правило, они темно-серого цвета, с длинным пушистым хвостом и белыми пучками шерсти у ушей. Главный ареал обитания этих животных - северо-восточные и центральные леса Бразилии, а основная пища - древесный сок, смолы, семена, цветы, грибы, различные плоды, а также насекомые, лягушки, яйца птиц и детеныши млекопитающих.

В дикой природе игрунки живут семьями по 7-15 особей. Они активно общаются между собой жестами, криками и мимикой и передвигаются, в основном, по деревьям. Содержать уистити в домашних условиях довольно непросто и не дешево.

Содержание дома экзотических питомцев все еще довольно широко распространено в ряде стран, в том числе в Украине. Это с сожалением отмечают в пресс-службе мюнхенского приюта, вспоминая, что похожая история произошла в 2021 году в Германии - тогда частное лицо пыталось продать по интернету гиббона Джимми. 

Историю обезьяны, ставшей беженкой, опубликовали на странице приюта в Facebook. Пост собрал большое количество отзывов. Пользователи обсуждают, передать ли Хильду в зоопарк или оставить в семье и кто должен перенять расходы на содержание. Одним из самых популярных стал комментарий пользовательницы под ником Джесика Зебальд, обратившей внимание, что хозяева не бросили питомицу: "Владельцы сразу добровольно согласились отдать животное специалистам - это показывает, что они хотят ему добра". 

Волонтеры ищут для Хильды новый дом 

Сейчас немецкие волонтёры ищут для Хильды новый дом и надеются, что им удастся подобрать для обезьянки правильную компанию представителей того же вида и более комфортные условия.

Мюнхенский приют для рептилий считается одним из крупнейших приютов для животных такого рода во всей Европе. Он существует более 20 лет и ежегодно принимает по несколько тысяч животных, которых после оказания медицинской помощи передают на содержание в другие учреждения. 

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