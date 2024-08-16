В Приморском крае - массовое отключение электричества

Незадолго до сообщений об отключении света практически на всей территории Приморья региональное Минэнерго рассказало о проведении тренировки на случай аварийного выхода из строя ЛЭП.

В Приморском крае РФ произошло массовое отключение света. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщило региональное министерство энергетики , объяснив случившееся "масштабной аварией в генерации".

Электросетевая компания ДРСК , работающая на территории пяти регионов Дальнего Востока, и компания "Магистральные электросети Востока" ("МЭС Востока") уточнили, что отключение нескольких линий 500 кВ Приморского края произошло в результате "локального повреждения оборудования" на открытом распределительном устройстве Приморской ГРЭС, что привело к срабатыванию систем релейной защиты и противоаварийной автоматики. Предварительной причиной называется технологическое нарушение работы оборудования электростанции.

Местное издание "PrimaMedia.Приморье" пишет, что из-за аварии без света осталось "практически все Приморье" - электричество пропало в Арсеньеве, Артеме, Барабаше, Владивостоке, Надеждинске, Находке, Уссурийске, Фокино и других городах. Профильные службы планируют подключить всех потребителей к электроэнергии до конца текущих суток, заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

Остановлено движение поездов

По данным компании "Российские железные дороги" , на нескольких участках железной дороги в Приморском крае произошло отключение подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру, и из-за отсутствия внешнего электроснабжения было остановлено движение поездов.

Позднее Минэнерго сообщило о постепенном возобновлении подачи электроэнергии в приморские города, предупреждая, что это может вызвать резкий скачок напряжения и во избежание выхода из строя техники следует отключить электроприборы от сети.

Перед тем как пропал свет, Минэнерго проводило тренировку

За несколько часов до аварии региональное энергетическое ведомство рассказало о проведении плановой тренировки на случай "аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи". "Условно по тренировке был собран оперативный штаб по налаживанию взаимодействия для быстрого восстановления электроснабжения потребителей", - говорилось в сообщении.

Прокуратура организовала проверку по факту прекращения энергоснабжения и перебоя в работе сотовой связи в регионе.