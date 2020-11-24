В Приморье более 6,5 тысячи человек остаются без света после циклона

Энергетики в Приморском крае уже седьмой день устраняют последствия крупной аварии в сетях после сильного циклона. Прокуратура констатировала нехватку техники и ресурсов для ликвидации последствий ледяного шторма.
В Приморском крае более 6,5 тысячи человек остаются без света после мощного циклона, обрушившегося на регион в ночь на 19 ноября. Около 6550 бытовых потребителей остаются без электроснабжения в шести населенных пунктах, в том числе во Владивостоке, сообщило министерство энергетики России в среду, 25 ноября.
В настоящее время главные усилия энергетиков сосредоточены на городе Артем, где расчищают линии электропередач от обледенелых веток и упавших деревьев, устраняют обрывы проводов и другие повреждения сетевого оборудования. Без света остается также часть жителей острова Русский. Ранее поступили сообщение, что возвращен свет в дома 60 тысяч жителей одного из районов Владивостока.
Сумма ущерба от ледяного шторма, обрушившегося на Приморье, оценивается более чем в 250 млн рублей. В правительстве региона, однако, уверены, что на восстановление понадобится намного больше средств. "Окончательной суммы пока нет, поскольку ликвидационные мероприятия еще продолжаются", - сказала председатель правительства Приморского края Вера Щербина.
По ее словам, Приморский край получит из федерального бюджета около 700 млн рублей на ликвидацию последствий циклона. Щербина отметила, что правительство края уже согласовало поставку генераторов, дизель-генераторов, кранов и другого оборудования для восстановления энергоснабжения.
К ликвидации последствий стихийного бедствияпривлечены военнослужащие Восточного военного округа - сформировано 17 сводных отрядов, в состав которых входят 554 военнослужащих и 86 единиц военной и специальной техники. Военные, в числе прочего, помогают обеспечивать жителей пострадавших районов горячим питанием.
Между тем прокуратура Приморья сообщила о нехватке ресурсов, выделенных на ликвидацию последствий шторма. "Для устранения выявленных нарушений прокуратура города главе Владивостока внесла представление, в котором, в том числе указано на недостаточное количество спецтехники и привлеченных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В прокуратуре отметили, что во Владивостоке небезопасно передвигаться по тротуарам и дорогам, они должным образом не очищены от снега и льда. В связи с этим прокуратура возбудила административное дело в отношении руководителя городского управления дорог и благоустройства по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).
Надзорное ведомство потребовало должным образом очистить дороги в городах Артем, Дальнегорск, Уссурийск, Анучинском, Михайловском, Надеждинском, Кировском, Красноармейском районах. Главам муниципальных образований внесено 18 представлений.
Из-за несвоевременной организации работ по ремонту коммунальных сетей прокуроры Артема, Хасанского, Анучинского, Яковлевского, Михайловского районов и Большекаменский межрайонный прокурор внесли 10 представлений руководителям ресурсоснабжающих и сетевых организаций. Более 160 административных дел возбуждено прокурорами из-за несвоевременной очистки крыш домов, дворов от снега, наледи и упавших деревьев.
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