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В пригороде Лос-Анджелеса - срочная эвакуация из-за пожаров

Ольга Лебедева
8 января 2025 г.

Быстро распространяющийся пожар охватил прибрежный район Пасифик-Палисейдс, экстренно эвакуированы около 30 тысяч жителей. Данных о погибших и пострадавших нет.

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Пожарные и горящие здания
Тушение пожара в Пасифик-ПалисейдсФото: Etienne Laurent/AP/picture alliance

В пригороде Лос-Анджелеса проводят срочную эвакуацию жителей в связи с быстро расширяющимся лесным пожаром. Площадь возникшего во вторник, 7 января, возгорания в престижном прибрежном районе Пасифик-Палисейдс между Санта-Моникой и Малибу составила 1182 гектара.

В результате уничтожены жилые дома, большая часть района сильно задымлена. Эвакуированы около 30 тысяч человек, передает Reuters со ссылкой на представителей местных властей. Жители сообщают о внезапном и молниеносном распространении огня и панике. На дорогах возникли пробки, многие бросили машины на шоссе, охваченном пламенем с обеих сторон, и покинули место пожара пешком.

Пожар в Калифорнии
Пожар в КалифорнииФото: Ethan Swope/AP Photo/picture alliance

Данных о погибших и пострадавших нет

Несмотря на хаотичную эвакуацию, о погибших и пострадавших пока не сообщалась, заявила начальница пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Краули. К тушению привлечены сотни пожарных и авиация. По данным Краули, под угрозой пожара находятся более 10 300 домохозяйств и 13 200 нежилых строений.

Как сообщает NBC News, в зоне эвакуации в числе прочих находится резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Кроме того, в фешенебельном районе Пасифик-Палисейдс проживают голливудские звезды и другие знаменитости.

Пожар в Калифорнии
Площадь возгорания быстро увеличиваетсяФото: Ethan Swope/AP/picture alliance

Байден предложил Калифорнии любую помощь

В связи с пожаром в Лос-Анджелесе отменено участие президента США Джо Байдена в церемонии создания двух новых национальных памятников в Калифорнии. Байден сообщил, что предложил Калифорнии "любую федеральную помощь, которая необходима для ликвидации ужасного пожара в Пасифик-Палисейдс". Избранный президент США Дональд Трамп в свою очередь угрожал лишить управляемую демократами Калифорнию помощи по борьбе с пожарами, пишет AFP.

В Лос-Анджелесе объявили режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Калифонии Гэвин Ньюсом заявил о риске возникновения новых пожаров и принятии мер предосторожности.

Ожидается усиление ветра

Ранее в регионе была объявлена чрезвычайная пожарная опасность в связи с сильными ветрами и продолжительной засухой. Метеорологи прогнозируют еще большее усиление ветра в ближайшие дни, его скорость может составить до 160 км/ч.

Наиболее сильный ветер ожидается в ночь на 8 января по местному времени. Наивысший уровень пожарной опасности сохранится до вечера 9 января.

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