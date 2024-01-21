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В пригороде Берлина упал астероид

Даниил Сотников
21 января 2024 г.

Небесное тело было обнаружено еще до входа в атмосферу, благодаря чему его удалось заснять на видео и рассчитать место падения.

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Астероид в небе над Берлином
Астероид в небе над БерлиномФото: Christoph Seidler/DER SPIEGEL/dpa/picture alliance

В ночь на воскресенье, 21 января, в небе над Берлином был виден астероид, который по расчетам специалистов упал на западе немецкой столицы, сообщает агентство dpa.

По данным Центра малых планет (MPC), астероид диаметром около метра был обнаружен венгерским астрономом Кристианом Шарнецки. Небесному телу сначала было присвоено предварительное имя Sar2736, а теперь оно значится как 2024 BX1. Обнаружить астероид до того, как он сгорит в атмосфере Земли за последние годы удавалось лишь несколько раз, отмечает dpa.

По расчетам Национального агентства США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), астероид должен был упасть недалеко от общины Неннхаузен в земле Бранденбург. В полиции сообщили, что не получали никаких сообщений о повреждениях, вызванных падением небесного тела.

На поиски остатков астероида начали съезжаться люди, пишет dpa.

В прошлом году в Германии метеорит весом 3,5 кг упал в сад семьи. Камень был оценен в 200 тысяч евро.

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