В коалиции ЮАР спорят из-за соглашения с Украиной

Правительство национального единства ЮАР переживает первый конфликт внутри коалиции: не успел президент Сирил Рамапоса вернуться из России, как министр внутренних дел страны начал продвигать соглашение с Украиной.

В этом году с целым рядом событий Южно-Африканской Республике пришлось столкнуться впервые: в первый раз за три десятилетия Африканский национальный конгресс (АНК), когда-то боровшийся за ликвидацию апартеида и демократические преобразования, не смог набрать абсолютного большинства на парламентских выборах. В результате в стране было впервые сформировано коалиционное правительство. В его состав вошли АНК, ранее сильнейшая оппозиционная партия Демократический альянс (ДА) и еще семь более мелких партнеров. И вот теперь, спустя всего четыре месяца после создания правительства национального единства (ПНЕ), Южная Африка переживает первый крупный конфликт внутри коалиции.

Все началось с того, что министр внутренних дел ЮАР Леон Шрайбер, представляющий Демократический альянс, поставил свою подпись под соглашением с Украиной, согласно которому обе страны гарантируют друг другу безвизовый режим для обладателей дипломатических, официальных или служебных паспортов. Шрайбер назвал Украину "ценным союзником и другом", указав, что с нетерпением ждет подписи президента Сирила Рамапосы, лидера АНК. Из этой фразы можно сделать вывод, что министр подписал соглашение по собственной инициативе.

Однако оказалось, что гораздо более сильный партнер по коалиции - Африканский национальный конгресс - занимает совсем другую позицию. "Непонятно, как министр может объявить о подписании международного соглашения без предварительного официального одобрения", - заявил пресс-секретарь президента Сирила Рамапосы Винсент Магвенья, из чего наблюдатели догадались, что шаг главы МВД вызвал в кулуарах бурную реакцию.

Нет единой внешней политики

Расхождения носят принципиальный характер: не новость, что у обоих партнеров по коалиции очень разные представления о внешней политике. "Между АНК и ДА нет единства по вопросам внешней политики, при этом не ведется никаких обсуждений, так что разногласия выплывают наружу", - говорит DW политический аналитик из Кейптауна Данил Силке.

По его словам, сейчас между этими двумя партиями идет борьба, в ходе которой они прощупывают, насколько независимо вынужденные партнеры могут действовать в рамках коалиции.

Сам момент, когда было объявлено о визовом соглашении между Украиной и ЮАР, как считает Зильке, подрывает исторически тесные отношения АНК с Россией.

Эти близкие отношения начались еще во время СССР, который поддерживал Африканский национальный конгресс в борьбе с апартеидом. Так что не было ничего удивительного в том, что президент ЮАР Сирил Рамапоса принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина и отправился в Казань на саммит БРИКС, где назвал Россию "ценным союзником" ЮАР - именно эти же слова позже использовал Леон Шрайбер, говоря об Украине.

Веселье с "ценным союзником": Сирил Рамапоса смеется на саммите БРИКС с хозяином встречи Владимиром Путиным. Год назад саммит принимал сам Рамапоса, Путин тогда не поехал в ЮАР, потому что ему грозил арест по ордеру МУС. Фото: Maxim Shipenkov/AP/picture alliance

Дружеское общение Рамапосы с Путиным вызвало резкую критику со стороны лидера ДА Джона Стенхёйзена. Он подчеркнул, что его партия не признаёт в качестве союзника авторитарный режим, который, в нарушение международного права, ведет "империалистическую агрессивную войну против суверенного государства". В делегацию ЮАР, сопровождавшую Сирила Рамапосу на саммите БРИКС, не вошел ни один член правительства от ДА.

Недовольство в правительстве национального единства

Комментируя шумиху, который вызвало заявление Стенхёйзена, политолог Лесиба Теффо признался в интервью южноафриканскому телеканалу SABC, что оно не стало для него сюрпризом. "ДА никогда в своей истории не занимал пророссийскую позицию, партия ориентирована на Запад, на Соединенные Штаты", - указал Теффо.

ДА занимает дружественную позицию по отношению к бизнесу и стремится к упрочить связи с Западом. АНК, напротив, стремится к более тесным отношениям со странами БРИКС - Россией, Бразилией, Китаем и Индией, а с начала года - также с Эфиопией, Египтом, Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами. С момента прихода АНК к власти эта бывшая национально-освободительная партия придерживается принципа неприсоединения к военным блокам.

Обеим партиям следует проявлять больше зрелости, убежден Лесиба Теффо: "Они просто должны смириться с тем, что придется работать вместе".

В принципе Африканский национальный конгресс поддерживает соглашение с Украиной - предыдущее однопартийное правительство, сформированное АНК, даже само инициировало эти планы: пресс-секретарь президента Магвенья признал, что переговоры с Украиной об отмене виз начались в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса возникли задержки. "Соглашение облегчит поездки наших высокопоставленных чиновников, участвующих в переговорах по "формуле мира", - заявил официальный представитель Рамапосы.

О скором подписании соглашения было объявлено и на сайте президента ЮАР - причем еще до того, как эту информацию обнародовал министр внутренних дел Шрайбер. Однако в сообщении отмечалось, что до запланированного подписания необходимо еще доработать некоторые договоренности с Киевом. Тем более что Украина также намерена добиться отмены визового режима для всех своих граждан.

Внешняя политика не приведет к краху ПНЕ

Моелетси Мбеки, глава Южноафриканского института международных отношений (SAIIA), считает, что масштабы разногласий внутри правительства национального единства несколько преувеличены. В интервью южноафриканской телекомпании Newzroom Afrika он заявил, что членам кабинета министров необходимо придерживаться существующего протокола общения - решения должны объявляться по официальным правительственным каналам. И не имеет значения, устраивает это ДА или нет, настаивает Мбеки, брат бывшего президента ЮАР Табо Мбеки.

Нынешний публичный спор отражает общее недовольство внутри правящего альянса, считает аналитик Данил Силке. Между тем его трудно избежать в свете того, что от страны ожидают согласованной внешней политики, базирующейся на национальных интересах. И АНК раздражает то, что ДА ставит под сомнение его подход к внешней политике. "В рамках коалиционного соглашения АНК рассчитывал, что, будучи более крупной партией, он продолжит определять однозначно более дружественное по отношению к России направление внешней политики ЮАР, чем политика ДА", - поясняет Силке в интервью DW.

По его мнению, спор внутри ПНЕ о направлениях политики будет продолжаться и после того, как закончится начальный притирочный период в работы коалиционного правительства, и придется принимать решения по внутренней политике, особенно по экономическим вопросам. Южная Африка находится в глубоком экономическом кризисе: здесь высокий уровень безработицы, рост цен, постоянные отключения электроэнергии и запущенная инфраструктура.

"Внешняя политика может создавать напряженность, но она не приведет к краху правительства национального единства", - уверен Силке.