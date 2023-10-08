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Правительство Израиля одобрило уничтожение потенциала ХАМАС

Даниил Сотников
8 октября 2023 г.

ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа, который армия Израиля объявила закрытой военной зоной. Израильское правительство прекратило поставлять туда энергию, топливо и продукты.

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Ответные удары Израиля по позициям ХАМАС в секторе Газа
Ответные удары Израиля по позициям ХАМАС в секторе ГазаФото: Ali Jadallah/AA/picture alliance

Кабинет безопасности правительства Израиля по итогам заседания одобрил шаги по "уничтожению военного и правительственного потенциала" ХАМАС и палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" в ответ на атаки на Израиль, пишет со ссылкой на канцелярию премьер-министра The Times of Israel в ночь на воскресенье, 8 октября.

В офисе премьера Биньямина Нетаньяху сообщили, что ответ Израиля лишит исламские группировки "способности и желания угрожать и причинять вред гражданам Израиля на многие годы вперед". Кроме того, кабинет безопасности Израиля решил прекратить поставки электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа.

"Мы вступаем в долгую и трудную войну. Война была навязана нам убийственной атакой ХАМАС. Первая фаза завершается в эти часы уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию. В это же время мы начали наступление, и оно будет продолжаться без оговорок и без передышек - до тех пор, пока цели не будут достигнуты. Мы восстановим безопасность граждан Израиля и победим", - написал Нетаньяху ночью 8 октября.

ЦАХАЛ начал наносить удары по сектору Газа

Ранее Нетаньяху призвал жителей покидать сектор Газа, поскольку Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к ответной атаке на структуры ХАМАС, укрывающиеся там. "Все места, где базируется ХАМАС в этом городе зла, все места, где прячется ХАМАС и откуда он действует, - мы превратим в руины. Я говорю жителям Газы: уезжайте оттуда прямо сейчас, потому что мы скоро начнем там везде применять силу", - сказал Нетаньяху.

Пресс-служба ЦАХАЛа также обратилась к жителям сектора Газа с призывом искать убежище. Официальный представитель израильской армии Авихай Адраи предупредил местных жителей на арабском языке, что в целях собственной безопасности им следует "немедленно покинуть свое место жительства", поскольку "операции ХАМАС вынуждают ЦАХАЛ действовать в местах их проживания". 

К вечеру 7 октября ЦАХАЛ объявил, что восстановил контроль над большинством приграничных населенных пунктов, куда проникли боевики ХАМАС. ЦАХАЛ начал наносить удары по сектору Газа, где армией Израиля была объявлена закрытая военная зона.

Управляемое ХАМАС министерство здравоохранения в секторе Газа сообщило, что за день в секторе были убиты 232 человека и еще 1697 получили ранения. В Израиле в результате атаки ХАМАС по состоянию на ночь 8 октября сообщалось о гибели более 300 человек, по меньшей мере 1590 человек получили ранения.

Блинкен переговорил с представителями Израиля и Палестины

Госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону поговорил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и министром иностранных дел стран Эли Коэном, сообщил Госдеп. "Госсекретарь самым решительным образом осудил атаки и подтвердил солидарность Соединенных Штатов с правительством и народом Израиля. Госсекретарь Блинкен также обсудил меры по укреплению безопасности Израиля", - сообщили в пресс-службе Госдепа.

Блинкен также поговорил по телефону с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом. "Госсекретарь подтвердил недвусмысленное осуждение Соединенными Штатами террористических атак ХАМАС против Израиля и призвал все руководство региона осудить их", - сообщили в Государственном департаменте.

Президент США Джо Байден выразил "твердую и непоколебимую" поддержку Израиля и предостерег "любую другую сторону, враждебную Израилю, стремящуюся получить преимущество в этой ситуации".

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