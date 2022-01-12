 В правительстве ФРГ призвали соблюдать права задержанных в Казахстане | Новости из Германии о Германии | DW | 12.01.2022

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Германия

В правительстве ФРГ призвали соблюдать права задержанных в Казахстане

Тысячи людей, взятых под стражу в ходе протестов в Казахстане, имеют право на справедливый суд, заявила уполномоченная правительства ФРГ по правам человека.

Уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Луизе Амтсберг

Луизе Амтсберг (фото из архива)

Уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Луизе Амтсберг (Luise Amtsberg) в свете массовых протестов в Казахстане призвала к правомерному обращению с тысячами задержанных. Сейчас крайне важно, чтобы прояснение событий последних дней соответствовало нормам верховенства закона, заявила она в интервью изданиям медиагруппы Funke, публикуемом в среду, 12 января. Это также относится к обращению с взятыми под стражу, которые имеют право на справедливое судебное разбирательство, добавила Амтсберг.

Происходящее в Казахстане вызывает у уполномоченной правительства Германии большую озабоченность. Представительница властей ФРГ напомнила о погибших и пострадавших в ходе столкновений демонстрантов с силовиками.

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Права человека недопустимо ограничивать после кризисной ситуации, подчеркнула Амтсберг. Она особо выделила необходимость уважать права на свободу прессы, свободу собраний и свободу выражения мнений. Уполномоченная германского правительства одобрительно отозвалась об активном обмене мнениями по этим вопросам с официальным Нур-Султаном. По ее мнению, участие казахстанского гражданского общества в подобной дискуссии особенно важно.

В Казахстане митинги за снижение цен на сжиженный газ в начале января переросли в массовые протесты по всей стране. Президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина и сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности.

На всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения. Организация Договора о коллективной безопасности в ответ на запрос Токаева о помощи отправила в республику военный контингент. В ходе акций были задержаны почти 10 тысяч человек, сообщило МВД Казахстана.

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    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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