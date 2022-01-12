В правительстве ФРГ призвали соблюдать права задержанных в Казахстане

Уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Луизе Амтсберг (Luise Amtsberg) в свете массовых протестов в Казахстане призвала к правомерному обращению с тысячами задержанных. Сейчас крайне важно, чтобы прояснение событий последних дней соответствовало нормам верховенства закона, заявила она в интервью изданиям медиагруппы Funke, публикуемом в среду, 12 января. Это также относится к обращению с взятыми под стражу, которые имеют право на справедливое судебное разбирательство, добавила Амтсберг.

Происходящее в Казахстане вызывает у уполномоченной правительства Германии большую озабоченность. Представительница властей ФРГ напомнила о погибших и пострадавших в ходе столкновений демонстрантов с силовиками.

Берлин напомнил Нур-Султану о праве на свободу собраний

Права человека недопустимо ограничивать после кризисной ситуации, подчеркнула Амтсберг. Она особо выделила необходимость уважать права на свободу прессы, свободу собраний и свободу выражения мнений. Уполномоченная германского правительства одобрительно отозвалась об активном обмене мнениями по этим вопросам с официальным Нур-Султаном. По ее мнению, участие казахстанского гражданского общества в подобной дискуссии особенно важно.

В Казахстане митинги за снижение цен на сжиженный газ в начале января переросли в массовые протесты по всей стране. Президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина и сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности.

На всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения. Организация Договора о коллективной безопасности в ответ на запрос Токаева о помощи отправила в республику военный контингент. В ходе акций были задержаны почти 10 тысяч человек, сообщило МВД Казахстана.

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