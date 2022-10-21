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Александр Франчетти, сентябрь 2021
Александр Франчетти, сентябрь 2021Фото: CTK Photo/Ondrej Deml/dpa/picture alliance
ПолитикаЧехия

Россиянин оправдан в Праге по делу о захвате Крыма

Сергей Ромашенко
22 мин. назад

Александра Франчетти обвиняли в создании ОПГ и насильственном удержании 11 граждан во время аннексии Крыма. Суд в Праге освободил россиянина из-под стражи за недостаточностью улик.

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Муниципальный суд Праги оправдал россиянина Александра Франчетти, обвиняемого в создании организованной преступной группы и насильственном удержании 11 граждан во время российской аннексии Крыма в 2014 году, сообщил изданию České noviny прокурор Марек Бодлак в пятницу, 21 октября.

По словам Бодлака, россиянина решено освободить из-под стражи за недостаточностью улик, но сторона обвинения уже обжаловала этот приговор. Ее апелляцию рассмотрит Верховный суд Чехии. Адвокат Франчетти Ленка Шрамкова подтвердила РИА Новости, что с россиянина сняты все обвинения.

Обвинения против Франчетти

В сентябре прошлого года Александр Франчетти, проживающий в Чехии с 2000 года и работающий фитнес-тренером, был задержан в аэропорту Праги по запросу Украины. Согласно обвинительному заключению, в феврале 2014 года он отправился в Крым и сформировал там военизированную группировку "Северный ветер", которая предположительно находилась в подчинении ВМФ России. Эта группировка передавала информацию о дислокации украинских военных и контролировала линии электропередач и газопровод на полуострове. В обвинении также упоминалось о насильственном задержании как минимум 11 проукраински настроенных лиц в Чернореченском каньоне.

Франчетти отрицал все обвинения, заявляя, что прибыл в Крым, когда аннексия уже началась, и патрулировал лес с другими гражданскими лицами, чтобы защитить жителей вокруг Севастополя. По его словам, он хотел спасти свою семью и имущество из-за опасности войны. Представители властей аннексированного полуострова называли Франчетти "известным героем "крымской весны".

В феврале 2022 года суд в Праге разрешил экстрадировать Франчетти в Украину, но после начала войны отменил это решение.

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