В Потсдаме открыт новый Синагогальный центр

В четверг, 4 июля, в столице Бранденбурга Потсдаме состоялось торжественное открытие нового Синагогального центра (Synagogenzentrum Potsdam), которым будут пользоваться представители всех четырех городских еврейских общин. Таким образом репрезентативные синагоги отныне имеются в столицах всех шестнадцати федеральных земель Германии. Городская "Старая синагога" была осквернена во время антиеврейских погромов в ноябре 1938 года и окончательно разрушена в результате одной из бомбардировок Потсдама в 1945 году.

Среди почти двухсот гостей на церемонии в главном зале нового центра присутствовали федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), председатель Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster), министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке (Dietmar Woidke). Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) был вынужден отменить запланированное посещение этого мероприятия из-за краткосрочно назначенных бюджетных консультаций.

Главный зал Синагогального центра в Потсдаме перед началом торжественной церемонии Фото: Christian Ditsch/epd-bild/picture alliance

История создания нового центра в Потсдаме

Планирование и реализация этого проекта заняли почти два десятилетия. Государственный договор об участии земельного правительства Бранденбурга в строительстве и финансировании работы Синагогального центра в Потсдаме был подписан в 2005 году. Победитель конкурса архитектурных проектов был определен уже через несколько лет, однако начало строительства затянулось из-за возникших дискуссий и переговоров об изменениях в проекте. В результате в качестве партнера, отвечающего за управление Синагогальным центром в Потсдаме, была выбрана Центральная благотворительная организация евреев Германии (ZWST), штаб-квартира которой находится во Франкфурте-на-Майне.

"Исторический день" в Потсдаме и конфликт на Ближнем Востоке

Во время церемонии открытия центра председатель ZWST Абрахам Лерер (Abraham Lehrer) подчеркнул историческое значение этого дня. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая перед собравшимися, назвал новый храм "общим подарком для нас всех". "Я очень рад, что такое здание вновь появилось в Потсдаме - в том месте, где должно находиться - в самом сердце города", - заявил президент.

Глава государства также призвал к солидарности с Израилем. "Мне доставляет боль, когда еврейки и евреи рассказывают или пишут мне о том, что больше нигде в мире не чувствуют себя в безопасности или как у себя дома", - сказал Штайнмайер и продолжил: "Мне доставляет боль, когда еврейские студентки и студенты больше не решаются посещать свои лекции, что молодые мужчины предпочитают не носить кипу в общественных местах и меняют свои имена".

Одновременно Штайнмайер призвал не закрывать глаза на страдания, которые испытывают из-за войны на Ближнем Востоке жители Сектора Газа. "Поэтому мы поддерживаем голодающих людей и оказываем гуманитарную помощь людям в Секторе Газе. Мы все надеемся на окончание боевых действий", - сказал президент, выразив надежду на принятие предложений президента США о прекращении огня.

Участники церемонии в Потсдаме: министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, посол Израиля в ФРГ Рон Прозор, федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, председатель Центральной благотворительной организации евреев Германии Абрахам Лерер, премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке и председатель Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Финансирование и организация работы

Центральная благотворительная организация евреев Германии является одной из шести крупнейших ассоциаций свободной благотворительности в ФРГ. Такого рода модель управления еврейским храмом и общинным центром реализуется в Германии впервые и должна обеспечить равные возможности пользоваться центром для представителей разных общин и направлений иудаизма. До сих пор представители четырех потсдамских общин - Еврейской общины города Потсдама (Jüdischen Gemeinde Stadt Potsdam), Синагогальной общины Потсдама (Synagogengemeinde Potsdam), Общины Adass Jisroel и Общины Kehilat Israel - долгое время проводили свои службы и другие мероприятия во временных помещениях.

Закладка фундамента комплекса состоялась в 2021 году. Реализация проекта земельным ведомством строительства и недвижимости обошлась в 16,5 миллиона евро. На финансирование работы центра из бюджета Бранденбурга будет выделяться до 650 тысяч евро ежегодно. По данным ZWST, в конце 2022 года в этой федеральной земле проживало около 1700 членов еврейских общин, из них до 1200 человек - в Потсдаме.

Здание нового Синагогального центра в Потсдаме Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Значение для еврейской жизни в Потсдаме

Открытие нового Синагогального центра, который должен стать зримым символом еврейской жизни в Потсдаме, проходит в сложные времена на фоне роста антисемитизма. Председатель Синагогальной общины Потсдама 56-летний дирижер Уд Йоффе (Ud Joffe) в беседе с корреспондентом DW накануне открытия центра подчеркнул важность этого события, выразив надежду, что в результате новую синагогу получит не только Потсдам, но и еврейские общины города - "она станет местом, которое также поможет нам в обретении идентичности".

Уд Йоффе надеется и на, что новый центр поможет привлечь в Потсдам еврейские семьи из Берлина, в жизни которых иудаизм играет важную роль. Тем самым усилить здешние общины. Может быть, это место сможет сблизить живущих здесь представителей разных культур и языковых общностей.