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В Потсдаме ищут 5 миллионов евро

Максим Нелюбин
32 мин. назад

В 2024 году Фонд прусских дворцов и садов Берлина - Бранденбурга закроет вход в Картинную галерею Сан-Суси и Дворец Глинике - объекты Всемирного наследия.

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Потсдам
Картинная галерея Сан-Суси в ПотсдамеФото: Ole Spata/dpa/picture alliance

Фонд прусских дворцов и садов Берлина - Бранденбурга (SPSG), управляющий многочисленными объектами архитектурного наследия и ландшафтного зодчества в двух восточногерманских федеральных землях, объявил о мерах экономии расходов в следующем году.

В начале текущей недели руководство фонда проинформировало наблюдательный совет и общественность о том, что в 2024 году будет закрыт доступ посетителей в Картинную галерею Сан-Суси (Bildergalerie Sanssouci) в Потсдаме и Дворец Глинике (Schloss Glienicke) в соседнем столичном районе Ванзе. Обе достопримечательности входят в число памятников ЮНЕСКО .

Потсдам
Картинная галерея Сан-Суси - художественный музей в Потсдаме. Была построена в 1755-1764 годах при Фридрихе Великом около здешней королевской резиденции - дворца Сан-СусиФото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Увеличение расходов и меры экономии

Решение принято из-за необходимости представить сбалансированный бюджет при увеличении текущих затрат, вызванном инфляцией, ростом расходов на энергию, ремонтно-строительные работы и оплату персонала. Чтобы в следующем году обеспечить работу всех музеев, экспозиций и других сервисов на уровне 2022 года, фонду необходимо было бы дополнительно изыскать около пяти миллионов евро. Меры экономии затронут все сферы деятельности SPSG.

Как говорится в сообщении фонда, закрытие для посетителей двух объектов позволит сэкономить около 300 тысяч евро. При этом рабочие места будут сохранены - сотрудников переведут в другие подразделения.

Картинную галерею Сан-Суси в прошлом году с мая по октябрь посетило около 43 тысяч человек, во Дворце Глинике за год побывало около четырех тысяч посетителей. Любимую резиденцию прусского короля Фридриха Великого (Friedrich der Große) - дворец Сан-Суси, за который отвечает фонд, ежегодно посещает около 330 тысяч человек.

Глинике
Дворцово-парковый ансамбль Глинике расположен в верхней левой части этой фотогрфии. Находится на границе Берлина и Потсдама в столичном районе Ванзе, около знаменитого моста, на котором во времена холодной войны производили обмен шпионамиФото: Patrick Pleul/ZB/picture alliance

Как подчеркивается в заявлении, руководство фонда осознает свою ответственность и понимает важность своих объектов для инфраструктуры и жителей региона - в особенности, сельской местности и небольших городов Бранденбурга. В связи с этим было приято решение не рассматривать аналогичные меры для ряда таких региональных объектов - прусских дворцов и замков в Кёнигс-Вустерхаузене, Капуте, Пареце, Ораниенбурге и Райнсберге.

Открытый вопрос - плата за вход в парк Сан-Суси

В данный момент также обсуждается вопрос о введении платы за вход в парк Сан-Суси, на территории которого в Потсдаме находятся, в частности, дворец Сан-Суси, Новый дворец и Чайный домик. До сих пор фонд SPSG ежегодно получал от властей Потсдама один миллион евро на частичное покрытие расходов по содержанию парка, однако городская администрация намерена в будущем сократить эту сумму на 200 тысяч евро. Вопрос о покрытии этих расходов и сохранении свободного доступа в парк обсуждается на уровне земельных и федеральных властей. Сейчас посетители могут делать добровольные пожертвования.

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