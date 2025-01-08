  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
Экономика и бизнесКитай

В порты КНР запрещается заходить танкерам теневого флота РФ

Евгений Жуков
8 января 2025 г.

Нефтяным судам российского "теневого флота" запрещается заходить в порты китайской провинции Шаньдун, передает Reuters. Там находятся основные терминалы для импорта в Китай подсанкционной нефти из РФ, Ирана и Венесуэлы.

https://p.dw.com/p/4ovWh
Нефтяной танкер в порту Яньтай в китайской провинции Шаньдун (фото из архива)
Нефтяной танкер в порту Яньтай в китайской провинции Шаньдун (фото из архива)Фото: CFOTO/picture alliance

Китайская портовая группа Shandong Port Group, объединяющая крупные порты в провинции Шаньдун на востоке КНР, уведомила трейдеров, что запрещает заходить в ее сеть портов нефтяным судам, находящимся под санкциями США. Об этом во вторник, 7 января, сообщило агентство Reuters, которое получило текст уведомления от нескольких трейдеров.

Согласно распространенному 6 января сообщению одного из крупнейших китайских портовых операторов, портам провинции Шаньдун, которые являются основными терминалами для импорта в Китай подсанкционной нефти из России, Ирана и Венесуэлы, запрещается швартовать, разгружать или предоставлять судовые услуги "теневым" танкерам, включенным в американский санкционный список.

Shandong Port Group не ответила на звонки и электронное письмо Reuters с просьбой прокомментировать ситуацию.

В прошлом году через порты в Шаньдуне, такие как Циндао, Жичжао и Яньтай, ежедневно импортировалось около 1,74 млн баррелей нефти из Ирана, России и Венесуэлы, то есть около 17 процентов китайского импорта, свидетельствуют данные отслеживания судов компании Kpler.

США готовят новые санкции против "теневого флота" РФ

5 января Reuters сообщило, что администрация президента США Джо Байдена намерена ввести новые санкции против танкеров "теневого флота" России, перевозящих российскую нефть, проданную за более высокую цену, чем установленная Западом на уровне 60 долларов США за баррель.

Танкеры российского "теневого флота" ходят под иностранными флагами - их Россия использует для обхода нефтяного эмбарго, введенного два года назад в связи с войной в Украине. Для "теневого флота" используются старые и часто не застрахованные танкеры, на которых экспортируют сырую нефть и нефтепродукты из РФ в обход международных санкций.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему шведы опасаются России и при чем тут теневой флот, перевозящий нефть из РФ | Европа в фокусе

Почему шведы опасаются России и при чем тут теневой флот, перевозящий нефть из РФ | Европа в фокусе

В 2024 году Швеция вступила в НАТО. Причиной стала российская агрессия. На фоне присоединения к НАТО на острове Готланд решили разместить крупный воинский контингент. Остров расположен в стратегически важном в том числе и для Кремля районе. Вдоль него проходит маршрут теневого танкерного флота, перевозящего российскую нефть. Это вызывает тревогу у жителей Готланда.
Политика30 августа 2024 г.26:00 мин.
Активисты "Гринпис" возле танкера "нефтяного флота" РФ в Балтийском море

"Теневой флот" РФ: как он был создан и почему пока неуязвим

"Теневой флот" РФ: как он был создан и почему пока неуязвим

Союзники Украины не смогли существенно ограничить доходы России от торговли нефтью из-за "теневого флота", который успешно обходит санкции. Однако уже в следующем году ситуация может измениться.
Экономика и бизнес19 декабря 2024 г.
Финский пограничный корабль и нефтяной танкер Eagle S (на заднем плане)

Lloydʼs List: Россия использовала танкер "теневого флота" как шпионское судно

Lloydʼs List: Россия использовала танкер "теневого флота" как шпионское судно

Задержанный финскими властями по подозрению в диверсии танкер Eagle S ранее был оснащен оборудованием для шпионажа за кораблями и самолетами НАТО, сообщило британское издание Lloydʼs List
Конфликты28 декабря 2024 г.
Показать еще