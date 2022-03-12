В Португалии задержан раввин по делу о гражданстве Абрамовича

Сотрудники агентства уголовного розыска PJ задержали лидера еврейской общины в португальском городе Порту, раввина Даниэля Литвака по подозрению в выдаче документа, позволившего российскому миллиардеру Роману Абрамовичу получить гражданство Португалии. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщило агентство Reuters.

По данным AFP, по делу проведена серия обысков. Расследование, как уточнило агентство, ведется в связи с возможными "торговлей влиянием, активной коррупцией, подделкой документов, отмыванием средств" и подозрением в уклонении от уплаты налогов, пояснили в прокуратуре. Литвак должен предстать перед судьей до конца дня 12 марта.

В свою очередь еврейская община Порту в заявлении отрицает возможность каких-либо правонарушений и высказывает мнение, что она стала объектом "клеветнической кампании". В документе подчеркивается, что раввин курировал отдел, который удостоверяет выдачу португальского гражданства на основе критериев, "последовательно одобрявшихся целым рядом правительств".

"Потомок сефардских евреев"

Как отмечал ранее представитель управляющей активами Абрамовича компании Millhouse, тот стал гражданином Португалии благодаря португальскому "Закону о возвращении", который позволяет "потомкам сефардских евреев и евреев конверсо (насильно обращенных в христианство - Ред.) получить португальское гражданство".

"Законом о возвращении" воспользовались около 32 тысяч человек

По оценкам португальских СМИ, "Законом о возвращении" воспользовались около 32 тысяч человек, около 54 тысяч еще ждут решения властей. Представитель компании Millhouse утверждал, что миллиардер много лет изучал историю своей семьи и "с помощью раввинов и лидеров общин в нескольких странах" обнаружил, что часть его предков когда-то приехала в Россию из Португалии.

В 1492 году в Испании был принят "Эдикт об изгнании", который предписывал всем евреям в трехмесячный срок либо креститься, либо покинуть пределы страны. Не выполнившие эдикт объявлялись вне закона. Евреи бежали в Португалию, где через четыре года история повторилась. По некоторым оценкам, в общей сложности более 200 тысяч евреев перешли в католичество, а от 40 до 100 тысяч были изгнаны. Несколько первых семей сефардских евреев смогли вернуться в Португалию из Марокко лишь в XIX веке.

По версии Forbes, Роман Абрамович занимал 12-е место в списке богатейших российских бизнесменов, его состояние оценивалось в 14,5 млрд долларов (12,8 млрд евро).

Ранее, 10 марта, власти Великобритании ввели санкции в отношении семи российских бизнесменов и руководителей госкомпаний, в том числе - и против владельца лондонского футбольного клуба "Челси".

Смотрите также:

Как работала схема по отмыванию денег из России "Глобальная прачечная" Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

Как работала схема по отмыванию денег из России Подставные фирмы Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

Как работала схема по отмыванию денег из России Фиктивные сделки Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

Как работала схема по отмыванию денег из России Российские компании в качестве гаранта Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

Как работала схема по отмыванию денег из России Подкупные судьи Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

Как работала схема по отмыванию денег из России В центре схемы - молдавский Moldindconbank… После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

Как работала схема по отмыванию денег из России ..и латвийский банк Trasta Komercbanka В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована. Автор: Александра Елкина

