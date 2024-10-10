В Португалии задержан российский глава криптокомпании Gotbit

Глава криптовалютной компании Gotbit Алексей Андрюнин задержан в Португалии по запросу властей США и ожидает экстрадиции. Россиянина обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.

В Португалии по запросу США задержан глава криптовалютной компании Gotbit, гражданин РФ Алексей Андрюнин. Об этом сообщило в среду, 9 октября, американское министерство юстиции. Андрюнина обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, его ожидает экстрадиция в США. Обвиняемыми по этому же делу проходят еще двое россиян: директор по маркетингу Gotbit Федор Кедров и директор по продажам Кави Джалили.

По данным министерства, в 2018-2024 годах Gotbit предоставляла другим криптокомпаниям, в том числе американским, услуги по манипулированию рынком криптовалют, в частности проводила на нем фиктивные сделки на миллионы долларов для искусственного завышения объемов торговли. Gotbit работала в основном с низколиквидными криптовалютами и криптотокенами, сообщает Минюст США. Сам Андрюнин в нескольких интервью на YouTube рассказывал, что его компания занимается "созданием ликвидности".

В манипулировании рынком криптовалют американские власти обвиняют еще три криптокомпании - ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Задержания прошли также в США и Великобритании, четверо из 18 задержанных уже признали вину. Конфискована криптовалюта на 25 млн долларов и отключены боты для фиктивной торговли более чем 60 криптоактивами.

Для сбора доказательств Федеральное бюро расследований США (ФБР) создало собственный криптотокен NexFundAI и зарегистрировало одноименную компанию, чтобы заключать договоры. Минюст США называет это дело первым уголовным преследованием за манипулирование рынком криптовалют.

Основателя крупнейшей криптобиржи посадили в США на 25 лет

В марте основатель и бывший гендиректор одной из крупнейших криптовалютных бирж FTX Сэм Бэнкман-Фрид был приговорен судом в США к 25 годам тюрьмы. Ранее его признали виновным в хищении у клиентов 8 млрд долларов.

Основанная в 2019 году FTX к ноябрю 2022 года оценивалась в 32 млрд долларов. Стоимость компании обнулилась за несколько дней после того, как журналисты выяснили: активы второго крупного бизнеса Бэнкмана-Фрида в основном состоят из криптовалюты, выпущенной его же биржей.

Предпринимателя арестовали в декабре 2022 года на Багамских островах и отпустили под домашний арест под крупнейший в истории США залог в 250 млн долларов и поручительство родителей.