В порту Санкт-Петербурга таможня изъяла более тонны кокаина

Прямоугольные пакеты с наркотическим порошком находились среди мешков с кофе в контейнере, прибывшем из Антверпена, указывают в ФТС.

Крупную контрабанду кокаина из Бельгии выявили в Большом порту Санкт-Петербурга, передает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) в среду, 24 января. Речь идет о 1200 кг наркотика, стоимость которого на черном рынке превышает 13 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства.

В ФТС указывают, что выявили контрабанду в том числе благодаря применению технических средств таможенного контроля: "Таможенники просканировали контейнер, прибывший из Антверпена (Бельгия), и среди мешков с кофе обнаружили прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком. Экспертиза подтвердила, что это кокаин".

По факту обнаружения кокаина Балтийской таможней было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Эта статья УК предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Вторая партия кокаина за месяц

Это уже вторая подобная находка в текущем месяце. 10 января ФТС сообщила, что в Большом порту Санкт-Петербурга нашли тысячу брикетов с кокаином общим весом более тонны. Их обнаружили в контейнере, который прибыл из Никарагуа. Часть партии была помечена как "BBB", а на другой имелась надпись "Dior". В ФТС заявили, что стоимость изъятой партии кокаина на черном рынке оценивается в 11 миллиардов рублей.

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