 В Портленде на фоне столкновений застрелен мужчина | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.08.2020

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Мир

В Портленде на фоне столкновений застрелен мужчина

По данным The New York Times, на погибшем был головной убор, свидетельствующий о его возможной поддержке ультраправых. В центре Портленда на автомобилях собрались тысячи сторонников Трампа.

Столкновения в Портленде

Столкновения в Портленде (фото из архива)

В Портленде (штат Орегон) застрелен мужчина на фоне столкновений сторонников президента США Дональда Трампа и представителей Black Lives Matter (BLM - "Жизни чернокожих имеют значение"), а также других движений левой направленности. Как передала газета The New York Times в воскресенье, 30 августа, в центр города стянулись сотни автомобилей с митингующими, поддерживающими действующего главу государства (всего их насчитывалось около 2500). Часть участников акции стреляла из грузовиков шариками для пейнтбола, оппоненты забросали их подручными средствами.

Погибший в Портленде - возможный сторонник ультраправых

По информации издания, на погибшем был головной убор, свидетельствующий о его возможной поддержке ультраправой группы Patriot Prayer, базирующейся в Портленде. По данным полиции, мужчина был застрелен в районе 20.45 субботы по местному времени (06.45 воскресенья мск). Правоохранительные органы пока не приводят информацию о личности погибшего, а также о возможных нападавших. Начато следствие по факту лишения жизни.

Правоохранители также сообщили, что по меньшей мере 19 человек были задержаны после того, как участники протестов подожгли здание Ассоциации полиции города и напали на блюстителей порядка.

Портленд неоднократно становился ареной столкновений и беспорядков после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе в конце мая.

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    Автор: Илья Коваль


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