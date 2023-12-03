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В Польшу начнут пропускать пустые грузовики из Украины

Лиза Ламбрехт
3 декабря 2023 г.

Пункт пропуска "Угринов-Долгобычев" откроют с 4 декабря для проезда в Польшу пустых грузовиков из Украины.

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Очередь из украинских фур на границе с Польшей растянулась на 30 километров
Украинские грузовики на польской стороне 22 ноябряФото: Monika Sieradzka/DW

Спустя несколько недель блокады украинской границы польскими перевозчиками в Польшу начнут пропускать пустой грузовой транспорт из Украины. Цистерны и другие пустые грузовики смогут въехать на территорию соседней страны через пункт "Угринов-Долгобычев" с 01.00 4 декабря, сообщила Госпогранслужба Украины, а также министр инфраструктуры Александр Курбаков.

"Это общий пункт пропуска, который обычно работал только для легкового транспорта и автобусов. В сотрудничестве с Министерством инфраструктуры Польши Люблинским воеводством при поддержке Еврокомиссии (DG MOVE) удалось договориться о запуске полосы для пустых грузовиков массой 7,5 тонн и более", - сообщил министр в своем Facebook.

По словам Курбакова, открытие этого перехода - первый пункт в списке мероприятий, которые проводятся для разблокирования границы, уменьшения очередей и увеличения пропускной способности границы между Украиной и Польшей.

Сейчас, по данным украинской Госпогранслужбы, на польской стороне стоят более 2,5 тысячи грузовиков, водители которых ожидают возвращения в Украину.

Польские дальнобойщики заблокировали границу с Украиной

По состоянию на начало декабря польские дальнобойщики при поддержке местных фермеров заблокировали четыре КПП на границе с Украиной - "Ягодин", "Краковец", "Рава-Русская" и "Шегини". Так они протестуют против дешевой конкуренции со стороны соседнего государства. Позже границу с Украиной заблокировали и словацкие перевозчики.

1 декабря в Варшаве состоялась встреча представителей министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и министерства инфраструктуры Польши, в ходе которой стороны договорились открыть КПП "Угринов - Долгобычев" для проезда пустых грузовиков, а также обсудили возможный пропуск пустых грузовиков через пункты "Ягодин - Дорохуск" и "Краковец - Корчева".

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