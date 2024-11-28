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В Польше задержан гражданин ФРГ за экспорт оборудования в РФ

Александра Иванова
28 ноября 2024 г.

Задержанного на территории Любушского воеводства Польши гражданина Германии подозревают в экспорте в Россию товаров двойного назначения.

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Сотрудники Агентства внутренней безопасности в Польше проводят задержание (фото из архива)
Сотрудники Агентства внутренней безопасности в Польше проводят задержание (фото из архива)Фото: Leszek Szymanski/EPA/dpa/picture alliance

В Польше, на территории Любушского воеводства, был задержан гражданин Германии. Ему предъявили обвинение в посредничестве в экспорте товаров двойного назначения на территорию Российской Федерации в обход санкций, сообщила пресс-служба польского Агентства внутренней безопасности в среду, 27 ноября.

"В ходе разбирательства, проведенного под надзором региональной прокуратуры в Гожуве-Велькопольском, выяснилось, что своей деятельностью мужчина нарушал Закон от 29 ноября 2000 года о торговле с иностранными государствами товарами, технологиями и услугами, имеющими стратегическое значение для государственной безопасности, а также для поддержания международного мира и безопасности",- говорится в пресс-релизе.

Гражданин Германии торговал специализированным оборудованием, используемым в технологической промышленности. Через его компанию оно незаконно отправлялось на российские военные заводы для производства вооружений, уточняет польская спецслужба. Указывается, что подозреваемый признал свою вину и ходатайствовал о добровольной отмене приговора.

В соответствии с законодательством Польши торговля товарами и технологиями, такими как военное имущество и товары двойного назначения, включая технологии, связанные с оружием массового уничтожения, подлежит контролю со стороны государства и регулируется Законом от 29 ноября 2000 года о внешней торговле товарами, технологиями и услугами, имеющими стратегическое значение для государственной безопасности и поддержания международного мира и безопасности.

Импорт товаров двойного назначения в РФ в обход санкций

В странах ЕС за последние месяцы не раз выносили обвинительные приговоры в связи с нарушением санкций в отношении России, введенных из-за войны в Украине.

Так, Высший земельный суд Штутгарта в июле приговорил бывшего бизнесмена из германской федеральной земли Саар к шести годам и девяти месяцам лишения свободы за незаконную поставку в Россию комплектующих для беспилотников. Проходившую по тому же делу супругу бизнесмена из федеральной земли Баден-Вюртемберг приговорили за пособничество мужу к 21 месяцу лишения свободы условно.

Тогда же, в июле текущего года, было обнародовано совместное расследование немецких изданий Süddeutsche Zeitung (SZ), NDR и WDR, французской газеты Le Monde и украинского проекта Trap Aggressor, из которого следовало, что группа компаний "Промтех", сотрудничающая с российской армией, за 2023 год импортировала товаров двойного назначения на почти восемь миллионов долларов из США, Германии и других стран ЕС, несмотря на санкции.

Как выяснили журналисты, "Промтех" импортировал полупроводники, транзисторы, газовые пружины, сплавы металлов, ручные прессы и другие товары двойного назначения. В их числе также - микросхемы от американской компании Molex, которые устанавливают в крылатые ракеты Х-101.

 

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