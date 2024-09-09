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ПолитикаПольша

В Польше выявлены хакеры, действовавшие в интересах РФ

Екатерина Венкина
9 сентября 2024 г.

По словам министра цифровизации Польши, группировка киберпреступников ставила своей целью "вымогательство денег, а также принуждение к сотрудничеству".

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Символ кибернападения
Символ кибернападения (фото из архива)Фото: Kacper Pempel/REUTERS

Правоохранительные органы Польши раскрыли группировку хакеров, которая, действуя в интересах России и Беларуси, планировала осуществить кибератаки в стране. Об этом заявил в Варшаве министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский. В задачи кибервзломщиков входило "вымогательство денег, а также принуждение к сотрудничеству", цитирует Гавковского в понедельник, 9 сентября, агентство dpa.

Объектами своих атак участники группировки избрали главным образом органы власти и госкомпании, продолжил министр. В качестве примера он привел хакерскую атаку на польское антидопинговое агентство POLADA.

Кшиштоф Гавковский не уточнил, сколько человек входило в группировку, а также число задержанных. Он добавил, что с начала года зафиксировано 400 тысяч предполагаемых кибератак -значительно больше, чем за весь 2023 год (370 тысяч).

Атака на польское антидопинговое агентство

Так, 9 августа стало известно, что в результате действий киберпреступников произошла утечка данных POLADA. Агентство обратилось в Центральное управление по борьбе с киберпреступностью, Управление по защите персональных данных, министерство спорта и туризма, а также в CERT Polska - компьютерную группу реагирования на чрезвычайные ситуации.

Варшава планирует в 2025 году выделить на усиление национальной обороны рекордные 186 млрд злотых (48,5 млрд евро). Замминистра обороны Польши Станислав Взьонтек заявил, что доля расходов на эти цели возрастет до 4,7 процента ВВП. По этому показателю Польша занимает первое место среди стран ЕС, отмечало агентство AP.

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