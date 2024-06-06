В Польше умер пограничник, раненый на границе с Беларусью

Польский военнослужащий был ранен мигрантами, пытавшимися прорваться через забор на территорию Польши, врачи не смогли его спасти, сообщил министр обороны Косиняк-Камыш.

В Польше скончался пограничник, получивший ножевое ранение на границе с Беларусью в ходе столкновения с мигрантами, которые пытались прорваться через заграждения. Несмотря на усилия врачей, пограничник по имени Матеуш скончался от полученных при защите польской границы ран, написал в X в четверг, 6 июня, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил соболезнования родственникам погибшего пограничника. Он "отдал свою жизнь, защищая границы Республики Польша", - написал политик в соцсети X. "Родина и его соотечественники не забудут его жертву", - добавил Туск.

В тот же день в Варшаве заявили, что президент Анджей Дуда решил созвать заседание Совета национальной безопасности в связи с ситуацией на границе с Беларусью.

Пограничник получил ножевое ранение через забор в конце мая

Польский военнослужащий был тяжело ранен 28 мая в районе села Дубиче-Церкевне, когда мигранты атаковали его ножом через пограничный забор. Как сообщалось, пограничник закрыл своим щитом брешь в пятиметровом заборе, через которую пыталась перебраться группа из примерно 50 мигрантов, и один из них ударил его ножом. Военнослужащего прооперировали, с тех пор он находился в тяжелом состоянии. Пограничники опубликовали в соцсетях фотографию с предполагаемым оружием - ножом, прикрепленным к палке.

На следующий день на место инцидента приехал премьер Туск. Он заявил, что власти страны восстановят заградительную полосу на границе с Беларусью после нападения с ножом на польского военнослужащего. "Нам рекомендовали быстро восстановить 200-метровую буферную зону в этом районе", - указал он.

Польша еще больше укрепит восточную границу

Кроме того, власти Польши намерены еще больше укрепить всю восточную границу. В середине мая правительство этой страны сообщило, что планирует направить на эти цели более 2,3 млрд евро. В последние недели вновь участились попытки перехода нелегальных мигрантов через границу с Беларусью, при этом отмечен рекордный рост данных инцидентов. С начала текущего года было зафиксировано более 17 тысяч таких попыток.

Буферная зона была создана в 2021 году тогдашним правительством Польши и была снята после строительства летом 2022 года забора высотой 5,5 м. С 2021 года на границе Польши и Беларуси продолжается миграционный кризис. От нескольких сотен до нескольких тысяч нелегальных мигрантов пытались попасть на территорию Евросоюза именно через нее. Считается, что в этом им способствовали российские и белорусские власти.