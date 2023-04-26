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Танки Leopard 2 Фото: Polish Chancellery of Prime Ministry/Krystian Maj/AA/picture alliance
КонфликтыУкраина

В Польше с мая начнется ремонт танков Leopard из Украины

Ольга Лебедева
18 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 апреля.

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На 427-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 26 апреля (время московское).

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С 24 февраля 2022 года Роскомнадзор заблокировал более 160 тысяч ресурсов с "фейками" о войне в Украине. Об этом сообщает ТАСС в Telegram со ссылкой на данные российского ведомства.

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Российские власти прибегают к ядерным угрозам, поскольку все больше понимают "неотвратимость поражения и неизбежность расплаты" за развязанную ими войну против Украины, считают в Киеве. Любые угрозы России относительно применения ядерного оружия - это проявление бессилия и страха. Чем хуже ситуация на фронте, тем чаще будут раздаваться истерические "ядерные" заявления", - написал в Twitter секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Алексей Данилов.

В Польше с мая начнется ремонт танков Leopard из Украины

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В мае на базе завода "Bumar-Łabędy" в Гливицах на юге Польши начнется ремонт и обслуживание танков Leopard 2А4 и 2А6 из Украины, сообщил вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак. Причиной выбора именно этого завода стало то, что он уже на протяжении 20 лет занимается обслуживанием, ремонтом и модернизацией танков Leopard 2A4, а также польских танков T-72, которые сейчас участвуют в боях в Украине, указал Блащак, посетивший предприятие в Гливицах вместе с премьер-министром Матеушем Моравецким.

Блащак также указал, что на встрече министров обороны стран НАТО 21 апреля он подписал с немецким коллегой Борисом Писториусом соглашение об учреждении на базе польского завода обслуживающего центра для целого семейства танков Leopard. Польский министр напомнил, что в ближайшее время в Украине появятся два батальона танков Leopard 2.

Хроника событий 26 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 25 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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