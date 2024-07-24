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В Польше прошли демонстрации за смягчение закона об абортах

Олег Соколенко
24 июля 2024 г.

Около тысячи человек в Польше вышли на протесты против решения парламента, отказавшегося смягчить закон об абортах. Добиться этого обещала в предвыборной программе правящая коалиция премьера Туска.

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Акция в Варшаве за смягчение закона об абортах, июль 2024 года
Акция в Варшаве за смягчение закона об абортах, июль 2024 годаФото: Attila Husejnow/SOPA/Sipa USA/picture alliance

В Польше во вторник, 23 июля, прошла демонстрация за либерализацию законодательства об абортах. В Варшаве около тысячи демонстрантов собрались перед Сеймом (парламентом страны), требуя "бесплатных и легальных абортов", указало агентство AFP.

Сейчас аборт в Польше разрешен только при особых обстоятельствах - таких, как изнасилование, угроза здоровью или жизни женщины. Медработникам, которые сделают аборт в других случаях, грозит до трех лет тюрьмы. Правящая коалиция премьера Дональда Туска, пришедшая к власти в конце 2023 года, в своей предвыборной программе обещала смягчить этот запрет и вывести из-под наказания аборты, совершенные в течение первых 12 недель беременности. Однако 12 июля Сейм с незначительным перевесом голосов отклонил соответствующий законопроект.

"Правящая коалиция победила благодаря женщинам, а теперь они снова нас подводят", - сказала журналистам одна из демонстранток, студентка-медик Марина Козловская. 26-летняя протестующая Александра Соха рассказала AFP, что боится беременеть в Польше. В руках она держала плакат с лозунгом "Я все равно не буду рожать для вас".

"Положить конец женскому аду"

Туск после провала законопроекта выразил сожаление в связи с тем, что не смог переубедить его противников. Он также уволил заместителя министра, который не поддержал документ. "Моя совесть чиста: я делаю все, что могу, чтобы положить конец этому женскому аду", - сказал премьер-министр.

Депутаты из правящей коалиции обещают вносить законопроект его снова и снова, пока он не будет принят. Однако президент Польши и член консервативной партии "Право и справедливость" Анджей Дуда заявил, что не подпишет подобный документ, поскольку считает, что аборт - это убийство людей.

Недоступность абортов в Польше уже привела к смертям нескольких женщин.

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