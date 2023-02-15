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Военные разрушения в Покровске Донецкой области, ноябрь 2022 года
Военные разрушения в Покровске, ноябрь 2022 годаФото: Andriy Andriyenko/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

В Покровске после обстрела завершена спасательная операция

Александра Иванова
20 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 16 февраля.

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На 358-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за событиями четверга, 16 февраля (время московское).

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В городе Покровске Донецкой области, где под обстрел попал пятиэтажный дом, завершена спасательная операция, передают украинские СМИ. По их данным, в результате обстрела погибли 3 человека, еще 11 ранены. Верхние этажи дома полностью разрушены.

Как сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, один из раненых находится сейчас в тяжелом состоянии в больнице соседней области. По словам Кириленко, всего в результате обстрела в Покровске повреждены четыре многоэтажных здания и школа.

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В Киеве с 16 февраля будет частично восстановлена работа электротранспорта, сообщает в Telegram мэр украинской столицы Виталий Кличко. "С 16 февраля в столице возобновляют работу 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов. Всего на линии выйдут 186 троллейбусов и 157 трамваев", - написал Кличко.

Работа электротранспорта в городе была остановлена в связи с ограничениями на пользование электроэнергией, введенными по всей Украине в октябре 2022 года на фоне российских обстрелов энергетической инфраструктуры страны.

Хроника событий 15 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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