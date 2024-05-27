В подмосковной Балашихе сбит дрон

Вечером в понедельник, 27 мая, в Подмосковье прогремели взрывы, сообщили Telegram-каналы ASTRA и Baza со ссылкой на очевидцев. По их предварительным данным, данным, над городом Балашиха был сбит беспилотный летательный аппарат.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал в Telegram, что около 21 часа в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила дрон. "Обломки упали на частный дом. Люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться, никто не пострадал," - уточнил Воробьев, добавив, что жители города "могли слышать хлопки".

В то же время глава городского округа Сергей Юров заявил, что на соседней улице "упавшие осколки" задели двух мужчин. Врачи оказали помощь одному из них на месте, а второй был доставлен в региональную больницу с травами средней тяжести, добавил чиновник.

По данным РИА "Новости", в аэропорту "Жуковский", который находится недалеко от Балашихи, вечером 27 мая вводились "временные ограничения на использование воздушного пространства". Эти меры были сняты в 21.20.

Между тем Минобороны РФ заявило, что в Подмосковье был сбит "маломерный воздушный шар". Каких-либо других подробностей ведомство не сообщило.

Удары БПЛА по столичному региону РФ

Власти Москвы и Подмосковья после начала полномасштабной войны в Украине неоднократно сообщали о дронах, атаковавших или пытавшихся атаковать те или иные объекты в регионе. Беспилотники врезались в жилые дома в Москве и офисные башни "Москва-Сити", один БПЛА даже взорвался над Кремлем. Столичные аэропорты из-за атак дронов неоднократно временно ограничивали свою работу.

В апреле Главное управление региональной безопасности Московской области сообщило, что в подмосковных лесах после таяния снега было обнаружено около десятка беспилотников. Жителей Подмосковья предупредили, что эти аппараты, которые, скорее всего, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, все еще могут быть опасными.