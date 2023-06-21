В Подмосковье произошел крупный пожар на предприятии

В Волоколамске Московской области на территории одного из производственных цехов предприятия, работающего с деревянной продукцией, вспыхнул пожар, быстро распространившийся на площади в 6 тысяч квадратных метров. Об этом вечером во вторник, 20 июня, сообщили в прокуратуре Московской области.

Сообщение о возгорании поступило примерно в 22.20 по местному времени (совпадает с мск). Огонь перекинулся на хранившуюся на улице продукцию.

В 01.43 пожар был локализован.

Проводится проверка

Волоколамская городская прокуратура устанавливает причины ЧП, проводится процессуальная проверка. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание, заявили в прокуратуре.

Пожару присвоили второй из пяти ранг сложности, огонь тушили 23 единицы техники и 60 человек, передало агентство РБК. По его данным, речь шла о производстве компании OPEN group.

Ранее на Тамбовском пороховом заводе произошел пожар. По данным Telegram-канала Baza, тогда погибли четыре человека, еще двое пострадали.

Смотрите также: