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В Подмосковье произошел крупный пожар на предприятии

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Волоколамская городская прокуратура устанавливает причины ЧП на деревянном производстве, проводится проверка.

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Пожарный автомобиль
Пожарный автомобиль (фото из архива)Фото: Mikhail Tereshchenko/Tass/dpa/picture alliance

В Волоколамске Московской области на территории одного из производственных цехов предприятия, работающего с деревянной продукцией, вспыхнул пожар, быстро распространившийся на площади в 6 тысяч квадратных метров. Об этом вечером во вторник, 20 июня, сообщили в прокуратуре Московской области.

Сообщение о возгорании поступило примерно в 22.20 по местному времени (совпадает с мск). Огонь перекинулся на хранившуюся на улице продукцию.

В 01.43 пожар был локализован.

Проводится проверка

Волоколамская городская прокуратура устанавливает причины ЧП, проводится процессуальная проверка. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание, заявили в прокуратуре.

Пожару присвоили второй из пяти ранг сложности, огонь тушили 23 единицы техники и 60 человек, передало агентство РБК. По его данным, речь шла о производстве компании OPEN group.

Ранее на Тамбовском пороховом заводе произошел пожар. По данным Telegram-канала Baza, тогда погибли четыре человека, еще двое пострадали.

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