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В Подмосковье после таяния снега обнаружены около 10 дронов

Александра Иванова
28 апреля 2024 г.

В подмосковных лесах могут лежать дроны, нейтрализованные средствами РЭБ, предупреждают в ГУРБ МО. Отмечается, что такие БПЛА еще могут быть опасны.

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Украинский дрон "Посейдон H10"
Фото: Efrem Lukatsky/AP/dpa/picture alliance

В подмосковных лесах после таяния снега обнаружены около десятка беспилотников, сообщило на своем сайте в субботу, 27 апреля, Главное управление региональной безопасности Московской области (ГУРБ МО).

"Неприятные сюрпризы могут ждать любителей досуга на природе: вместо первых цветов, вы можете наткнуться на оттаявший БПЛА", - пояснили региональные власти. Жителей Подмосковья предупредили, что эти "птички", которые, скорее всего, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, все еще могут быть опасными.

Управление опубликовало также правила поведения для тех, кто обнаружил в весеннем лесу беспилотник: не прикасаться к нему и ничего в него не бросать, отойти от дрона не менее чем на 100 метров и по телефонному номеру 112 сообщить о находке в Службу спасения. Пользоваться мобильными телефонами, радиоаппаратурой и GPS рядом с БПЛА не рекомендуется, предупредили в ведомстве.

Власти Подмосковья и Москвы после начала войны против Украины уже не раз сообщали о дронах, атаковавших или пытавшихся атаковать те или иные объекты в регионе. Беспилотники попадали в жилые дома в Москве и офисные башни Москва-Сити. Московские аэропорты из-за полетов БПЛА нередко закрывают на несколько часов.

 

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