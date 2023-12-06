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В России найден мертвым экс-депутат Верховной рады Илья Кива

Ольга Лебедева
6 декабря 2023 г.

Тело бывшего украинского пророссийского политика Ильи Кивы найдено в Одинцовском районе Подмосковья. Украинские СМИ пишут о спецоперации СБУ.

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Илья Кива в Киеве
Илья Кива (в центре) в Киеве, 2019 годФото: picture-alliance/NurPhoto/S. Kharchenko

В России найден мертвым экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. Тело пророссийского украинского политика обнаружено в деревне Супонево Одинцовского района Московской области, сообщает в среду, 6 декабря, РИА "Новости".

По данным Telegram-канала Mash, на правом виске Кивы была резаная рана, а на левой части лица - гематома, он лежал на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево. ТАСС со ссылкой на оперативные службы также сообщил, что на голове Кивы обнаружена рана. Обстоятельства и причины смерти пока неизвестны. Официальных подтверждений убийства бывшего украинского депутата пока нет.

Украинские СМИ сообщают о спецоперации СБУ

Между тем, украинские СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ) пишут о причастности Киева к убийству Кивы. "Коллаборант был ликвидирован из стрелкового оружия", за его убийством "стоит СБУ", пишет "Украинская правда", ссылаясь на источники в силовых структурах. Телеканал "Суспильне" также сообщает, что речь идет о спецоперации СБУ. Официально украинская спецслужба не комментировала смерть Кивы. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил в интервью "Суспильне", что Кива был убит. "Такая судьба постигнет других предателей Украины, а также приспешников путинского режима", - добавил он.

Илья Кива был членом националистической организации "Правый сектор", а затем - народным депутатом Украины от пророссийской и ныне запрещенной фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь". В январе 2022 года Кива улетел в Испанию, а затем в Москву. В марте ему предъявили обвинение в государственной измене и лишили депутатского мандата.

В Луганске убит "депутат ЛНР"

В тот же день в Луганске взорван автомобиль "депутата Народного совета" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Олега Попова. От полученных ранений он скончался, написал в Telegram "депутат парламента ЛНР" Юрий Юров. Он также указал, что первое покушение на Попова было совершено в сентябре 2022 года, а его организатором якобы была СБУ.

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