 В Подмосковье загорелся склад с полиграфической продукцией | Новости из Германии о России | DW | 03.05.2022

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Россия

В Подмосковье загорелся склад с полиграфической продукцией

Пожар произошел на складе с учебниками и другой полиграфической продукцией. Площадь возгорания составила 33800 квадратных метров.

Пожарная машина в Москве

В Подмосковье в городском округе Богородский в ночь на вторник, 3 мая, произошел пожар на складе, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, загорелся склад с учебниками и другой полиграфической продукцией, расположенный на Кудиновском шоссе на территории производственно-складского комплекса.

Источник в экстренных службах сообщил агентству ТАСС, что площадь возгорания составила 33800 квадратных метров, произошло частичное обрушение конструкций здания. Пожар угрожает еще одному складу, расположенному всего в 10 метрах. ЧП присвоили третий ранг из пяти возможных. Как сообщили в МЧС, к тушению привлечены 109 пожарных и 37 единиц техники.

Причины возгорания пока неизвестны. С начала войны России против Украины в разных регионах РФ, в том числе удаленных от украинской границы, регулярно возникают пожары на складах, а также на предприятиях и учреждениях. 

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