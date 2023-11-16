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В Петербурге задержали двух топ-менеджеров "Балтики"

Даниил Сотников
16 ноября 2023 г.

Менеджеров обвинили в передаче интеллектуальной собственности "Балтики" другим дочерним компаниям Carlsberg.

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Реклама пива "Балтика" возле Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
Фото: picture-alliance/dpa/B. Babanov

В Санкт-Петербурге задержали двух топ-менеджеров пивоваренной компании "Балтика" по обвинению в передаче компании Carlsberg российских пивных брендов. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщают издание "Фонтанка" и агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Задержанным экс-президенту компании Денису Шерстенникову и вице-президенту Антону Рогачевскому вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Выборгский районный суд Петербурга отправил их под арест.

По версии следствия, они передали интеллектуальную собственность "Балтики", стоимостью около 295,5 миллиона рублей, дочерней компании Carlsberg в Казахстане и белорусской компании "Виста БиУай Ко". Передача этих прав предусматривала возможность поставок продукции "Балтики" в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Монголию и Беларусь. Это, как говорится в материалах суда, "причинило ущерб" временному управляющему в лице Росимущества.

Попытка Carlsberg уйти из России

После начала российского вторжения в Украину датская Carlsberg сообщила, что покинет Россию. Компания через "Балтику" владела более чем 50 брендами в России. В июне этого года Carlsberg объявила, что нашла покупателя на российский бизнес и подписала с ним соглашение. 

Сделка в итоге была сорвана указом президента России Владимир Путин, который передал долю Carlsberg в "Балтике" во временное управление Росимущества, то есть фактически национализировал компанию. Гендиректор Carlsberg Якоб Оруп-Андерсен заявил, что российские власти "украли" бизнес компании.

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