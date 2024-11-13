В Пентагоне озвучили оставшуюся сумму для помощи Украине

Министерство обороны США имеет еще 9,3 миллиарда долларов на поддержку Украины. Представитель Пентагона заверил, что все эти средства успеют использовать до передачи власти команде Трампа.

Пентагон уточнил оставшуюся сумму, предназначенную на оказание военной помощи Украине, ведущей оборонительную войну против РФ: суммарно она составляет 9,3 миллиарда долларов (около 8,8 млрд евро). Об этом заявил официальный представитель американского министерства обороны генерал-майор ВВС США Пэт Райдер в ходе брифинга для прессы во вторник, 12 ноября. Представитель Пентагона подчеркнул, что США используют все имеющиеся средства для помощи Украине до того, как в управление страной войдет команда нового президента Соединенных Штатов.

Так, по программе Presidential Drawdown Authority осталось более 7 млрд долларов (4,3 утвержденных Конгрессом в апреле и 2,8, которые стали доступны после пересчетов), а еще около 2,2 млрд доступны по программе USAI (Инициатива содействия безопасности Украины), написал в соцсети Х корреспондент издания "Голос Америки" Остап Яриш.

По данным Райдера, с апреля до середины октября Штаты поставили в Украину 83 процента обещанных боеприпасов, 67 процентов средств противовоздушной обороны (ПВО) и 60 процентов других вооружений, передает агентство УНИАН.

Пакет помощи на 425 млн долларов

1 ноября Пентагон объявил о выделении Киеву очередного транша военной помощи. Это 69-й транш военной помощи, предоставляемой с арсеналов Минобороны США Украине с августа 2021 года", - говорилось в том сообщении, уточняя, что его объем оценивается в 425 млн долларов. "Это даст Украине доступ к оружию, в котором она крайне нуждается. В частности, речь идет о ракетах ПВО, боеприпасах для ствольной артиллерии и РСЗО, о бронированных машинах и о противотанковом оружии", - указали в Пентагоне. Речь шла не о новых закупках, а о передаче тех вооружений, которые хранятся в арсеналах в США.

В очередной пакет помощи в числе прочего вошли ракеты для зенитных ракетных комплексов NASAMS, ракеты для переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые гранатометы AT-4, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, ракеты для ПТРК TOW.

Дальнейшая военная поддержка Украины под вопросом

10 ноября Дональд Трамп-младший, старший сын избранного президента США, высказался об урезании финансирования Украины в рамках военной поддержки Киева. Он разместил в Instagram ролик, в котором написал: "POV (От английского Point of view, Представь. - Ред.): через 38 дней ты потеряешь свое пособие".

В основу видео лег ролик, опубликованный бывшим кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии Сарой Пейлин. На записи видно, что Дональд Трамп стоит рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским. Камера наезжает на мрачное лицо Зеленского, кадр становится черно-белым, сверху начинают падать долларовые купюры, а потом появляется надпись Трампа-младшего.

17 декабря выборщики в своих штатах подтвердят избрание президента и вице-президента США.