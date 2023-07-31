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В Пекине объявили "красное" предупреждение" из-за ливней

Сергей Куприков
17 мин. назад

В столице Китая из-за небывалых по силе ливней нарушено транспортное сообщение, закрыты школы, остановлены строительные работы. Власти эвакуировали десятки тысяч человек. Сообщается о погибших.

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На улицах Пекина
На улицах ПекинаФото: picture alliance/CFOTO

Власти столицы КНР на фоне ливневых дождей, обрушившихся на Пекин, выпустили в понедельник, 31 июля, наивысшее "красное" предупреждение о геологических катастрофах и метеорологических рисках. Оно связано с тем, что в некоторых районах города существует повышенный риск выхода из берегов небольших рек, оползней, селей, обвалов грунта.

С субботы и до понедельника в Пекине, по данным синоптиков, в среднем выпало 182 мм осадков . На одну деревню в пригороде столицы Фаншане пришлось 500,4 мм осадков. Из-за мощных ливней, которые в Китай принес тайфун "Доксури", в Пекине провели эвакуацию более 31 тысячи человек. Жертвами последствий непогоды уже стали два человека.

В китайской столице приостановлены работы на более чем 4 тысячах строительных объектов, закрыты школы. В понедельник с утра аэропорты Пекина отменили более 180 рейсов. Движение на более чем 350 трассах столицы прервано, 275 автобусных маршрутов работают с перебоями, отменено движение поездов нескольких пригородных направлений. Сообщается о прекращении движения метро в отдельных районах города. 

В минувшие выходные из-за дождей в южной провинции Фуцзянь были эвакуированы сотни тысяч человек. Ливни продолжаются также в провинциях Хэбей, Тяньцзинь и на востоке Шаньси. Тем временем метеорологи предупреждают о приближении нового тайфуна "Ханун", который ударит по Китаю на этой неделе.

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