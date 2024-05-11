В Печоре обрушилась часть пятиэтажного дома

В многоквартирном доме в Печорах провалился целый блок. Местные жители рассказывают в соцсетях, что жильцы долгое время пытались обратить внимание властей на аварийное состояние дома.

В городе Печоре в Коми обрушилась часть пятиэтажного дома, расположенного по адресу Печорский проспект, 69. На видеозаписях, которые очевидцы распространили в соцсетях в субботу, 11 мая, видно, что провалились несколько этажей одного блока здания. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба МЧС Республики Коми , из дома эвакуировали 14 человек, в том числе 5 детей. "Для жителей дома в готовности 2 пункта временного размещения (школа-интернат и детский дом). Проводятся работы по разбору завалов", - указало ведомство в Telegram.

К разбору завалов привлекли 115 человек, в том числе 72 сотрудника МЧС, и 31 единицу техники. Глава Коми Владимир Уйба вылетел в Печору "для проверки обстоятельств", пишет Telegram-канал Mash.

Аварийное состояние дома

На момент публикации официальная причина происшествия названа не была. Между тем в Telegram-канале "Сыктывкар-1" появилось видео, автор которого говорит, что печорцы несколько лет пытались обратить внимание властей на аварийное состояние дома.

Telegram-канал Mash указывает, что дом являлся общежитием. "Еще в 2023-м по итогам прокурорской проверки этого и других общежитий в Печоре было возбуждено по два уголовных дела - за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения и халатность", - отмечается в посте.