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Ракетный удар по Павлограду: один человек погиб, 50 ранены

Сергей Ромашенко
6 сентября 2024 г.

По данным Украины, Россия выпустила по Павлограду пять баллистических ракет. Среди пострадавших - трое детей в возрасте до 11 лет.

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Российская ракета "Искандер"
Российская ракета "Искандер"Фото: Russian Defense Ministry Press Service /AP/picture alliance

Россия утром в пятницу, 6 сентября, нанесла ракетный удар по городу Павлоград в Днепропетровской области Украины. По городу было выпущено пять баллистических ракет из комплексов "Искандер-М"/KN-23, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Согласно сообщению, под удар попала гражданская инфраструктура города.

В результате атаки повреждения получил пятиэтажный жилой дом, сообщили в украинской Госслужбе по ЧС. Возник пожар на площади 50 квадратных метров, спасатели потушили огонь, спасены пять человек.

По последним данным, в результате российского удара погиб один человек, пострадали 50, сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, среди пострадавших трое детей в возрасте 4, 9 и 11 лет.

Сообщается также, что российские войска нанесли новые удакры по целям в Сумах, Днепре, Полтаве, а также Львовской области.

 

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