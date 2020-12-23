В "Партии Роста" критикуют российский законопроект о цензуре в интернете

Одобренный Госдумой РФ законопроект о запрете цензуры со стороны интернет-порталов нанесет ущерб россиянам, а не международным онлайн-платформам, считают в "Партии Роста". "Первыми пострадают рядовые пользователи, которые смотрят на YouTube новости, фильмы, обучающие и развлекательные видео", - заявили в пресс-службе партии в среду, 23 декабря.

Кроме того, законопроект несет угрозу предпринимательским онлайн-проектам, считают в организации. Ее эксперты оценивают российский рынок рекламы на YouTube почти в 10 млрд рублей. Отечественные компании ждет "очевидный ущерб", уверены в партии.

Роскомнадзор получит возможность блокировать YouTube, соцсети Facebook и Twitter

Законопроект, принятый Госдумой в этот же день в третьем чтении, вызвал большой общественный резонанс. Инициатива дает Роскомнадзору возможность блокировать сервис YouTube, соцсети Facebook и Twitter, а также любые сайты, которые, по мнению властей РФ, осуществляют цензуру в отношении российских СМИ. Авторами документа выступили депутаты от партии "Единая Россия" Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев, Марина Мукабенова и Антон Горелкин, а также представитель КПРФ Александр Ющенко и член Совета Федерации Алексей Пушков.

Из карточки законопроекта следует, что штрафные меры будут применяться "за ограничение доступа к информации по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении России или россиян".

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