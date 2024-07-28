В парке Минобороны РФ от удара молнии погиб человек

Молния попала в четырех человек в парке Минобороны России "Патриот" в Подмосковье. Один из пострадавших погиб, еще один находится в тяжелом состоянии.

Один человек погиб, трое пострадали в результате удара молний в парке Минобороны России "Патриот" в подмосковном городе Кубинка. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.

Агентство ТАСС уточнило, что молнии несколько раз ударили в центральную площадь парка, где находились люди.

По данным подмосковного минздрава, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, двух других - как средней степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Строительство парка курировал арестованный замминистра обороны

Строительство парка "Патриот" в Кубинке, а также расположенного на его территории главного храма ВС РФ, курировал арестованный в апреле замминистра обороны России Тимур Иванов. Его подозревают в получении взятки не менее 1 млн рублей, в связи с чем Иванову грозит до 15 лет тюрьмы. По тому же делу были задержаны еще двое фигурантов.

23 июля в администрации парка "Патриот" прошли обыски. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что они были связаны с хищением более 40 млн руб. при госзакупках, а следственные действия проводятся в том числе с директором парка Вячеславом Ахмедовым.

В "Патриоте" "штурмовали Рейхстаг"

В 2017 году в парке Минобороны РФ была построена уменьшенная копия берлинского здания Рейхстага, штурм которого затем воспроизвели 1400 реконструкторов из военно-исторических клубов. Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) заявила, что идея российских властей построить в "Патриоте" "Рейхстаг" "поражает" и "говорит сама за себя".

Немецкие эксперты восприняли этот перфоманс как признак ухудшения отношений России с Германией и милитаризации сознания россиян.

