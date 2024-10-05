Задержан предполагаемый организатор взрывов в Кельне

Прокуратура в Германии запросила у Франции экстрадицию предполагаемой "ключевой фигуры", связанной с серией взрывов и похищением людей в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. По мнению следователей, подозреваемый является членом мафиозной группировки, занимавшейся наркотрафиком, сообщило в пятницу, 4 октября, агентство dpa.

Речь идет о 22-летнем мужчине, который 1 октября был задержан в парижском аэропорту Шарль-де-Голль. Некоторое время назад он находился в поле зрения немецких правоохранителей, но скрылся в конце июня и был объявлен в международный розыск, пояснил в беседе со СМИ представитель прокуратуры.

Более подробных данных о задержанном не приводится, но его подозревают в причастности к серии взрывов, произошедших в последние месяцы в Кельне и Бонне, а также к похищению людей в регионе.

Следствие считает взрывы в Кельне работой "мокромафии"

По версии правоохранителей, предпосылкой для серии преступлений в Кельне стали столкновения между группировками, связанными с распространением наркотиков. Утверждается, что летом со склада одной из банд в Хюрте неподалеку от Кельна пропала большая партия каннабиса, что спровоцировало всплеск насилия.

Так, в августе полицейские провели операцию по освобождению двух похищенных в Кельне людей, которые, по всей видимости были похищены участниками другой банды после сорвавшейся сделки. В том же месяце в городе прогремело семь взрывов, связанных с попытками кражи наличных из банкоматов.

После этого в регионе произошли еще несколько взрывов, которые СМИ связывают с продолжением разборок банд. 16 сентября взрывное устройство сработало в переулке рядом с ночным клубом в районе улицы Гогенцоллернринг. Спустя два дня в этом же районе произошел еще один взрыв, а еще через три дня неизвестные попытались подорвать дверь частного дома в пригороде Бонна Вахтберг-Адендорфе. Причем после очередного взрыва в Кельне, произошедшего 25 сентября, устроивший его человек добровольно сдался полиции.

По мнению властей, за инцидентами стоит нидерландская "мокромафия" - этот неофициальный термин взят у популярного в Нидерландах киносериала. Жаргонным словом "мокро" в Нидерландах называют марроканцев, однако большинство криминологов и полицейских согласны с тем, что местная группировка больше не имеет единой этнической идентичности.

"Группировка начала ввозить в Нидерланды каннабис в 1990-х, затем расширила свой бизнес, включив в него импорт кокаина", - рассказал DW Дирк Пеглов (Dirk Peglow), глава Германского союза сотрудников уголовного розыска (Bund Deutscher Kriminalbeamter, BDK). - Таким образом, мы имеем дело с группой, чьи структуры существуют уже несколько десятилетий".

"Мокромафия" более агрессивна, чем немецкие банды

В СМИ курсируют страшные истории о "мокромафии", в том числе о камерах пыток, отрубленных головах, оставленных у баров, и даже о предполагаемых планах похищения 18-летней кронпринцессы Амалии. Известный нидерландский криминолог Сирилл Фейнаут подсчитал, что от рук боевиков "мокромафии" ежегодно гибнут от 10 до 20 человек. Дирк Пеглов считает, что эта группировка гораздо более склонна к насилию, чем ОПГ в Германии.

О беспределе "мокромафии" в Нидерландах стало известно в 2021 году в связи с убийством Питера де Вриса - известного местного журналиста, который много писал об оргпреступности в стране и был убит выстрелом в голову в Амстердаме после выступления на телевизионном ток-шоу.

То убийство стало одним из трех, рассматривавшихся в ходе так называемого процесса "Маренго", который продолжался шесть лет. Несколько членов банды, включая ее главаря Ридуана Таги, были обвинены в многочисленных убийствах и покушениях на убийство. В феврале нынешнего года все 17 подсудимых получили длительные тюремные сроки, в том числе пожизненное заключение для Таги и еще трех человек.

Помимо Питера де Вриса, бандиты убили также брата главного свидетеля обвинения Набиля Б. и его адвоката. В июне суд в Амстердаме признал шестерых подсудимых виновными в убийстве де Вриса.