В Париже стартовала церемония открытия Олимпиады-2024

В Париже проходит церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр. В ней участвуют более 10 тысяч спортсменов из 206 стран.

В Париже проходит церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр 2024 года в пятницу, 26 июля.

Впервые в истории торжественная церемония проводится не на стадионе, а на воде - на реке Сене. В традиционном параде сборных более чем 10 тысяч спортсменов из 206 стран принимают участие на лодках. Первой традиционно плывет сборная родоначальницы Игр - Греции. Следом за ней - команда беженцев. Далее делегации будут появляться в алфавитном порядке.

Наблюдать за церемонией открытия, по данным организаторов, будут порядка 300 тысяч человек, а также около сотни глав государств и правительств, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). В шоу будет задействовано примерно 3000 актеров и танцоров. Ожидается, что церемония открытия продлится почти четыре часа.

Олимпийские игры в Париже без России и Беларуси

Сборных России и Беларуси нет среди участников Олимпийских игр в Париже из-за продолжающейся войны, которую Москва при поддержке Минска ведет против Украины. Тем не менее до олимпийских соревнований в нейтральном статусе допущены 15 российских и 17 белорусских спортсменов. В параде атлетов участие они не принимают.

Ранее также стало известно, что в российские телеканалы впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры. В последний раз такое происходило в 1984 году, когда сборная СССР бойкотировала Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

Германия на Олимпийских играх в Париже

Из Германии на парижскую Олимпиаду отправились 150 атлетов в сопровождении примерно сотни тренеров и помощников. Флаг ФРГ на церемонии открытия игр несут чемпион мира по баскетболу Деннис Шрёдер (Dennis Schröder) и чемпионка мира по дзюдо Анна-Мария Вагнер (Anna-Maria Wagner). Шрёдер стал первым в истории страны темнокожим знаменосцем олимпийской команды.

Олимпиада-2024 в Париже

XXXIII летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. На них будут разыграны 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Помимо привычных олимпийских дисциплин, на Играх во Франции будут представлены брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг. Соревнования по последнему пройдут во Французской Полинезии, расположенной в южной части Тихого океана в более чем 15 000 километрах от Парижа.