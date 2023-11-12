В Париже состоялся гражданский марш против антисемитизма

На демонстрацию против антисемитизма, состоявшуюся на следующий день после пропалестинского марша в Париже, вышли более 100 тысяч человек, включая видных политиков.

В столице Франции в воскресенье, 12 ноября, состоялся гражданский марш против антисемитизма. Организаторами мероприятия выступили председатель Сената Франции Жерар Ларше и председатель Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве. По данным столичной префектуры, в акции приняли участие 105 тысяч человек, в том числе представители ряда французских политических партий. "Это была крупнейшая мобилизация против антисемитизма со времен марша протеста против осквернения еврейского кладбища в Карпентрасе в 1990 году", - утверждают в сообщении.

По заявлению организаторов, причиной проведения воскресного марша послужили заметно участившиеся в последнее время во стране случаи проявления антисемитизма, а также осознание главных ценностей демократической республики. "Мы призываем к большому гражданскому маршу между Бурбонским и Люксембургским дворцами (где заседают нижняя и верхняя палаты парламента Франции соответственно. - Ред.), объединяющему всех, кто осознает себя в ценностях нашей республики и полон решимости их защищать", - говорится в тексте организаторов марша, опубликованном в газете Le Figaro.

Помимо Парижа, аналогичные марши в этот же день состоялись в других французских городах. В частности, в Гренобле в акции против антисемитизма, согласно данным местной полиции, приняли участие 4000 человек, в том числе представитель правительства Оливье Веран.

Мнения политиков разделились

По данным агентства Associated Press, к акции в Париже присоединились, в частности, премьер-министр Франции Элизабет Борн и лидер фракции ультраправого "Национального объединения" в Национальном собрании Марин Ле Пен. Лидер Социалистической партии Оливье Фор призвал в воскресенье к мобилизации "всех политических сил", за исключением "Национального объединения".

Между тем председатель партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон ранее выступил с резкой критикой инициативы проведения марша, заявив, что эта акция станет "встречей друзей безусловной поддержки резни" в секторе Газа.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее сообщил, что не будет лично участвовать в марше, но при этом поддержал его проведение и призвал французов выступить против антисемитизма. Для поддержания порядка во время проведения марша власти организовали дежурство трех тысяч полицейских.

В стране участились события с "антисемитским подтекстом"

Во Франции с момента атаки 7 октября на Израиль радикальной исламисткой группировки ХАМАС, признанной террористической в Евросоюзе, США, и Израиле, и начала ответной операции израильской армии в секторе Газа отмечается рост антисемитских настроений: по всей стране за месяц зарегистрировано более тысячи инцидентов.

Так, в Лионе, третьем по величине французском городе, местную жительницу еврейского происхождения 4 ноября ранили ножом, нарисовав свастику на двери ее квартиры. Преступление могло быть совершено по "антисемитским мотивам", сочли в прокуратуре.

Накануне в Париже прошел марш в поддержку палестинцев

Днем ранее во французской столице прошел пропалестинский марш. В парижской полиции оценили численность его участников более чем в 16 тысяч человек, сообщило агентство AFP. Колонна манифестантов прошла от площади Республики в центре города до площади Нации в восточной части Парижа. Участники марша призывали к прекращению огня в секторе Газа.

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