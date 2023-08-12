В Париже эвакуировали людей с Эйфелевой башни

Три этажа Эйфелевой башни и прилегающая к ней территория были эвакуированы из-за угрозы взрыва.

В Париже из-за поступившего в полицию сообщения о бомбе эвакуировали посетителей и работников Эйфелевой башни, сообщают французские СМИ в субботу, 12 августа.

Как передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции, эвакуация, начавшаяся около полудня, затронула три этажа башни, а также прилегающую к ней площадь. На место прибыли саперы для проведения проверки на наличие бомбы. В настоящее время достопримечательность закрыта для публики.

Информацию об эвакуации также подтвердила изданию Le Parisien компания Sete, занимающаяся эксплуатацией Эйфелевой башни. "Это обычная процедура в подобных ситуациях, которые, однако, случаются редко", - рассказала представитель компании.

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