В Палермо начался суд над экс-главой МВД Италии Маттео Сальвини

Судебный процесс в отношении бывшего министра внутренних дел Италии, главы праворадикальной партии "Лига" Маттео Сальвини, обвиняемого в незаконном удерживании беженцев летом 2019 года и превышении должностных полномочий, начался в субботу, 23 октября, в Палермо.

Начало слушаний подсудимый использовал для нападок на левых политиков, опубликовав в Twitter фотографию из зала суда и поставив под снимком такую подпись: "Суд, которого хотят левые и сторонники нелегальной иммиграции, начинается: во что это обойдется итальянским гражданам?".

Подсудимый оправдывает свои действия

Среди тех, кто должен дать показания в суде, - бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте, министр иностранных дел Луиджи Ди Майо и министр внутренних дел Лучана Ламоржезе. В качестве свидетеля выступит и голливудская звезда Ричард Гир. Испанская неправительственная организация Open Arms включила актера в список свидетелей, поскольку он посетил ее спасательное судно со 147 спасенными в море мигрантами, которому Сальвини в августе 2019 года в течение шести дней не разрешал заходить в итальянские порты, чтобы высадить беженцев, все это время находившихся в ужасающих антисанитарных условиях. Гир призывал поддержать спасателей.

Сальвини оправдывал свои действия тем, что, по его словам, он своей ограничительной политикой "закрытых портов" хотел защитить Италию от натиска нелегальных мигрантов. В прошлом году Сенат Италии снял с Сальвини депутатскую неприкосновенность, что открыло путь к судебному разбирательству.

Основатель и глава испанской гуманитарной организации Open Arms Оскар Кампс отверг обвинения Сальвини в том, что судебный процесс политически мотивирован. "Спасение людей на море - это не преступление, это обязанность не только капитанов любого корабля, но и любого государства", - заявил он в субботу журналистам.

Маттео Сальвини грозит до 15 лет лишения свободы и запрет на политическую деятельность. Следующее слушание назначено на 17 декабря.

Смотрите также:

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море "Вопиющий случай" Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На волосок от смерти Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Как работают спасатели-добровольцы Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Взгляд в даль и терпеливое ожидание Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Оставленные умирать Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На пути в Испанию Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно. Автор: Нермин Исмаил

