 В Палермо начался суд над экс-главой МВД Италии Маттео Сальвини | Новости из Германии о Европе | DW | 23.10.2021

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Европа

В Палермо начался суд над экс-главой МВД Италии Маттео Сальвини

За незаконное удерживание на судне спасенных в море мигрантов главе праворадикальной партии "Лига" Маттео Сальвини грозит до 15 лет лишения свободы и запрет на политическую деятельность.

Маттео Сальвини

Маттео Сальвини

Судебный процесс в отношении бывшего министра внутренних дел Италии, главы праворадикальной партии "Лига" Маттео Сальвини, обвиняемого в незаконном удерживании беженцев летом 2019 года и превышении должностных полномочий, начался в субботу, 23 октября, в Палермо.

Начало слушаний подсудимый использовал для нападок на левых политиков, опубликовав в Twitter фотографию из зала суда и поставив под снимком такую подпись: "Суд, которого хотят левые и сторонники нелегальной иммиграции, начинается: во что это обойдется итальянским гражданам?".

Подсудимый оправдывает свои действия

Среди тех, кто должен дать показания в суде, - бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте, министр иностранных дел Луиджи Ди Майо и министр внутренних дел Лучана Ламоржезе. В качестве свидетеля выступит и голливудская звезда Ричард Гир. Испанская неправительственная организация Open Arms включила актера в список свидетелей, поскольку он посетил ее спасательное судно со 147 спасенными в море мигрантами, которому Сальвини в августе 2019 года в течение шести дней не разрешал заходить в итальянские порты, чтобы высадить беженцев, все это время находившихся в ужасающих антисанитарных условиях. Гир призывал поддержать спасателей.

Сальвини оправдывал свои действия тем, что, по его словам, он своей ограничительной политикой "закрытых портов" хотел защитить Италию от натиска нелегальных мигрантов. В прошлом году Сенат Италии снял с Сальвини  депутатскую неприкосновенность, что открыло путь к судебному разбирательству.

Основатель и глава испанской гуманитарной организации Open Arms Оскар Кампс отверг обвинения Сальвини в том, что судебный процесс политически мотивирован. "Спасение людей на море - это не преступление, это обязанность не только капитанов любого корабля, но и любого государства", - заявил он в субботу журналистам.

Маттео Сальвини грозит до 15 лет лишения свободы и запрет на политическую деятельность. Следующее слушание назначено на 17 декабря.

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    Автор: Нермин Исмаил


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Шокирующие судьбы беженцев. Европа в фокусе

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