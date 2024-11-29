В Палате общин Великобритании поддержали эвтаназию

Палата общин британского парламента проголосовала в поддержку законопроекта об эвтаназии в Англии и Уэльсе. Впереди - длительная процедура утверждения документа.

Палата общин (нижняя палата парламента Великобритании) проголосовала в поддержку законопроекта об эвтаназии в Англии и Уэльсе. За в пятницу, 29 ноября, выступили 330 законодателей, против - 275.

В случае одобрения закон позволит лицам старше 18 лет, которым - по прогнозам врачей - остается жить менее шести месяцев, просить о помощи в прекращении жизни и получить ее при соблюдении ряда мер предосторожности, сообщило агентство AP.

Как уточнила газета The Guardian, для удовлетворения запрос больного должен быть подписан двумя врачами и судьей высокого суда. Кроме того, пациенты должны быть в состоянии самостоятельно принять препарат для прекращения жизни.

Впереди - одобрение в Палате лордов

Проект закона 29 ноября получил принципиальное одобрение законодателей. В ближайшие месяцы его доработка в парламенте будет продолжена, после чего он будет вновь вынесен на рассмотрение депутатов в апреле. Для окончательного утверждения документ должен будет еще пройти Палату лордов (верхнюю палату парламента Великобритании).

Если закон примут, на его внедрение отведут еще два года. При этом он не будет распространяться на Шотландию и Северную Ирландию.

Эвтаназия разрешена в Испании, Нидерландах, Канаде

В марте 2021 года закон об эвтаназии был принят в Испании.Там законодательство предполагает, что неизлечимый больной должен четыре раза выразить волю расстаться с жизнью в ходе длительного процесса с привлечением врачей, юристов и комиссий. При этом медикам и персоналу по уходу за больными разрешается отказаться от оказания помощи в лишении жизни, если его не соответствует их убеждениям.

Эвтаназия разрешена также в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Канаде.