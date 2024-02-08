В Пакистане проходят парламентские выборы

В день выборов в стране отключена мобильная связь на фоне двух взрывов у штабов кандидатов. Наблюдатели называют фаворитом экс-премьера Шарифа. Правом голоса в Пакистане обладают 128 млн человек.

В четверг, 8 февраля, в Пакистане проходят выборы в нижнюю палату парламента - Национальное собрание - и законодательные органы четырех провинций. Около 128 миллионов жителей Исламской Республики, страдающей от экономического кризиса, имеют право отдать свои голоса за почти 18 000 кандидатов, которые зарегистрировались для участия в выборах на более чем 90 000 избирательных участках. Опросы показывают крайне низкую явку населения, сообщает агентство AFP.

Более 650 тысяч военнослужащих, военизированных формирований и полицейских должны обеспечить безопасность во время выборов, которые уже сопровождаются вспышками насилия. Накануне 28 человек погибли и более 30 получили ранения в результате взрывов возле офисов кандидатов на юго-западе страны.

В связи с этими событиями действующие власти решили временно отключить мобильную связь на время выборов, заявил представитель министерства внутренних дел. Сайт мониторинга интернета NetBlocks подтвердил перебои в работе мобильных телефонов и интернета, а также назвал этот шаг "недемократичным по своей сути".

Фавориты пакистанской гонки

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф и его консервативная партия "Пакистанская мусульманская лига Наваза" (ПМЛ-Н), судя по всему, являются наиболее вероятными кандидатами на победу, указывает агентство AFP. По мнению наблюдателей, 74-летний политик пользуется наибольшей поддержкой генералов.

Шариф - один из богатейших людей страны, он уже трижды возглавлял правительство в Исламабаде, но ни разу не пробыл на своем посту полный срок и провел годы в тюрьме и изгнании за границей после того, как был осужден по нескольким делам о взяточничестве, отмечает AFP. Он вернулся на родину только в октябре 2023 года.

На прошлой неделе популярный у населения бывший глава правительства Имран Хан был приговорен к длительным срокам заключения - к семи годам вместе с женой Бушрой Биби за слишком быструю свадьбу после развода, к 10 годам за разглашение гостайны и к 14 годам вместе с супругой по делу о коррупции. Большинство коллег Хана по партии "Движение за справедливость" также отстранены от участия в выборах. С 2022 года, когда депутаты парламента вынесли Хану вотум недоверия, в отношении бывшего премьера было возбуждено более 50 уголовных дел.

Взрывы у офисов кандидатов

За день до выборов Исламскую Республику потрясли два взрыва у офисов кандидатов на юго-западе страны, ответственность за которые взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Пакистанское министерство иностранных дел заявило, что по соображениям безопасности сухопутные границы с соседними Ираном и Афганистаном будут закрыты для любого транспорта в стране на время выборов.

Обладающий ядерным оружием Пакистан с населением 240 миллионов человек занимает пятое место в мире по численности населения и переживает сейчас экономический кризис. Инфляция составляет около 30 процентов, а пакистанская рупия находится в свободном падении уже три года.

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