В Пакистане массовые столкновения демонстрантов с полицией

В Исламабаде манифестанты, требующие освобождения экс-премьера Имрана Хана, вступили в столкновения с силами безопасности возле здания парламента. Не менее шести человек погибли, полсотни ранены.

В Исламабаде протестующие, требующие освобождения бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, во вторник, 26 ноября, вступили в столкновения с силами безопасности возле здания парламента. По данным врачей двух городских больниц, минимум шесть человек погибли, еще около 50 получили ранения в результате стычек полиции с демонстрантами.

По информации местных властей, погибли четыре сотрудника служб безопасности. Глава МВД страны Мохсин Накви потребовал не вести никаких переговоров с демонстрантами. Был применен слезоточивый газ.

Находящийся в тюрьме Имран Хан призвал своих сторонников не уходить с улиц, "пока требования не будут выполнены". Экс-глава пакистанского правительства написал в соцсети X, чтобы митингующие "отстаивали свои права", "участвовали в мирных протестах".

Сторонники крупнейшей оппозиционной партии "Движение за справедливость" (PTI) Хана заявляют, что не боятся столкновений с правоохранителями. "Мы прошли через все препятствия и боль за Имрана Хана, который борется за права народа, и мы не уйдем отсюда, пока они не освободят Хана, - сказал DW Аднан Хан, один из участников протестов и приверженец PTI. - Мы готовы умереть за Хана".

Для защиты дипмиссий в правительственный квартал ("красную зону"), где расположены резиденции президента, премьер-министра, МИД, МВД, парламент, Верховный суд и диппредставительства, были направлены военные.

Против Имрана Хана заведено больше 50 уголовных дел

Имран Хан занимал пост премьер-министра Пакистана с 2018 по 2022 годы, он был отстранен от должности после вынесения вотума недоверия в парламенте. С тех пор против бывшего премьера возбуждено более 50 уголовных дел, в том числе о терроризме.

Ранее его, в частности, приговорили к трем годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег, к 10 годам за разглашение гостайны и к 14 годам - вместе с женой - по делу о коррупции. Супруги отрицали все обвинения и называли дела политически мотивированными. В партии Хана также считали, что они сфабрикованы.

Премьером Пакистана 3 марта был избран председатель правоцентристской Пакистанской мусульманской лиги Шахбаз Шариф, уже возглавлявший правительство в 2022-2023 годах.

Кандидаты, поддерживаемые партией Хана, получили большинство мест на прошедших в феврале парламентских выборах, но Шарифу удалось сформировать коалицию, которая и пришла к власти.